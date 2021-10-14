小黑貓遭捕獸夾斷掌　培力園救援並霸氣許牠一個家！

拜託不要使用捕獸夾，這會傷到無辜小生命！新北市少年培力園是更生少年關懷協會底下的子單位，位在新北市泰山區，這裡的社工志在關懷並幫助少年導回正途，其中更生主任私下是名愛貓人士，當他在貓咪社團看到小黑貓遭到捕獸夾夾傷的憾事，便決定跟救援的版友聯繫，擔起醫治這隻的貓咪的重責。培力園預計發展寵物治療，幫助自閉症憂鬱症和拒學小孩獲得陪伴敞開心胸，面對人群。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 16:29:04
1個月大的小黑貓在三峽地區不幸遭到捕獸夾弄傷，培力園的主任看到貓咪社團熱心版友的通報，火速接手小黑貓帶去動物醫院治療，仔細檢查後腿的腳掌傷勢嚴重，經過獸醫的專業評估必須截肢一隻腳，這麼小的幼貓無法使用氧氣罩，也無法全身麻醉，但幸好獸醫替小黑貓順利完成手術，更大讚牠很勇敢！培力園透露即使小黑貓歷經傷勢，但仍不減親人又活力的生命力。
培力園的主任受訪表示因為小黑貓斷掌、營養不良，加上後續需要很多醫療資源，送養很困難，因此便決定收留，幫牠取名為「Quickly」。培力園默默救了三隻浪浪，並透過牠們來做生命教育，讓弱勢青少年透過照顧浪浪來互助成長，負責幫貓咪洗澡清理貓砂等，甚至因為有了貓咪讓孩子經常造訪協會，原本拒學的孩子因為貓咪的關係願意回到學校！（編輯：楊釆蓉）