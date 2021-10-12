街角拍意境照突然遭遇萌怪搶鏡頭 他笑：不要亂入啦！
貓咪你很想紅喔？網友Lic Ou是一名攝影師，非常喜歡四處拍街景以及路上的貓咪，這天他在高雄鹽埕區一個常常造訪的景點取景，當他已經構圖好按下快門時，一隻熟悉的浪浪突然亂入畫面，瞬間萌翻超過5600多名網友！
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 17:36:38
Lic受訪時表示這個地點的街貓都非常親人，牠們都是畫面中店主照顧的貓咪，雖然他總是臉很臭地對他說喜歡就趕快抱走，但是刀子口豆腐心的他得知有一隻小黑被車撞到後，自費掏了兩三萬帶牠去看醫生，是個標準面惡心善的老先生。由於附近還有七八隻貓咪，都是由老先生照顧，每天下午五點餵食時蜂擁而上的畫面相當壯觀，因此Lic很喜歡到這裡拍貓咪。
這天Lic又到店家前取景，當他準備好相機也選好構圖，準備拍下意境照按下快門的那一瞬間，一隻親人的虎斑貓突然亂入在鏡頭前，一張大臉不僅擋住一半的畫面，還漸漸越走越近，讓他不小心拍下貓咪「朦朧美」的大頭照，只好無奈地笑說：「欸不要，先不要啦，我都構圖好了你還給我過來亂」也透露自己走到哪裡，這隻貓就跟到哪裡，因此牠「真的很難拍」！
他將照片分享在《路上。貓咪。觀察學院》社團後，很快就吸引超過5600多名網友按讚分享，不少人紛紛笑說：「牠才是主角」、「貓：你在拍我嗎？我走近一點給你拍」、「很懂得搶鏡」、「完美構圖，完美模糊！」、「這張好適合失焦影展」、「貓選之照」、「這張好適合失焦影展」。（編輯：陳珮瑜）