房市／碩士成竹市購屋主力　總價多近1600萬

由於新竹市購屋主力以竹科園區的工程師為主，因而購屋族群的學歷為學士以上超過5成，其中碩士占比也多達24%，根據金融聯徵中心統計房貸申貸資料，其上半年平均購屋總價約為1598萬。業者表示，碩士購屋族起薪較高，多選擇近竹科、屋齡10年內的房屋，購屋總價約落在1500-2000萬之間。
財經中心/綜合報導
2021-10-13 08:30:00
信義房屋關埔店主任陳學晟表示，實務上遇過許多知名科技業的購屋族幾乎都是碩士以上學歷，他們大多工作3-5年，存了自備款後，就會開始看屋。這些高學歷購屋族，因為在新竹科學園區上班，因此會就近找鄰近關埔特區的房屋，且有車站、好市多賣場、公園、學校等生活機能。
陳學晟進一步說明，高學歷購屋族大多屬意屋齡10年內3房物件，而這類型產品，隨著這半年來房市持續熱絡，單價價約落在40-42萬，總價約在1500-2000多萬元間。
陳學晟觀察，也因為購屋族多是高學歷，因此他們也特別注重下一代的教育，因此只要是關埔國小、光武國中周邊的學區房都很搶手，就連過去較多購屋抗性的2樓與頂樓戶，現也都因關埔特區供需失衡而變得搶手。
此外，高學歷購屋族多會有雙車位需求，原因在於夫妻倆都有用車需求，先生上班開車，太太接送小孩也以開車居多，但因為新竹市建案規劃3房大多只配單一車位，都會有另租車位的需求。
信義房屋公道五店店長林宜賢則強調，因去年下半年開始國內股市暢旺，許多在竹科上班的購屋族因為有分紅股票，或是在股市中獲利，會買較高總價的房屋。