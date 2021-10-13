台灣香酥雞霸主是誰？老饕答案一面倒：去台南吃過回不去
台灣夜市文化興盛，座落在各處的小吃都會集結其中，而每個縣市的特色美食都不同，成為老饕愛逛的場所之一，而近日，就有網友討論「全台灣最好吃的香酥雞店是哪一間？」，結果意外曝光台南夜市裡最常見的「神級小吃」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 07:26:49｜2021-10-13 07:29:21
原PO在PTT貼文指出「發跡在台南市永康區的夜市裡，由一對夫妻開始在夜市擺攤，多年來加盟分店遍布台南市各地，在外縣市亦有分店，只不過數量比較少，沒錯，這就是小上海香酥雞！正宗台南口味，是不是全台灣第一名的香酥雞攤販？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的超好吃＝＝去台南吃一次就愛上」、「住台南住太久以為小上海是夜市標配，結果到台中發現買不到」、「帶朋友去台南玩都介紹這個給他們吃，大家都超愛」、「CP值打趴任何一間」、「這間第一沒問題，吃過之後再吃別間，完全無法比擬」、「主要是他只是夜市攤販而已....竟然能這麼好吃」。
不過，也有不少老饕指出「不知道為何，出了台南就變難吃」、「來北部味道就不對了....」、「北部有開一兩間吧，但是味道跟南部的不能比」、「不愛吃甜的話還是不會喜歡，皮有點甜甜的、「皮比較甜，主體是胡椒粉」。（編輯：張嘉哲）