為何一堆人開始不去吃到飽？眾抖「殘酷理由」：真的很傷
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但你是否發現，常常要約一些友人要去吃吃到飽時，不少人都會拒絕。近日，就有網友討論「為什麼現在吃到飽到最後都好不舒服？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 08:01:38
原PO在PTT貼文指出「三十幾歲後，吃燒肉吃到飽吃完都會不舒服，拉好幾次，整個身體覺得疲累，甚至有點想吐，但其他的我是還好，像是火鍋、日本料理、buffet等等的吃到飽，吃完的不舒服感不會像燒肉這麼嚴重，有沒有燒肉吃到飽讓人不舒服的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「體質早就改變，吃太油了」、「老了就要認，現在很少去吃到飽了」、「該對自己的身體狀態有認知了」、「到一個年紀，就沒辦法消化那麼多油了」、「就是老了」、「老了之後，這些東西對身體本來就很傷，現在差不多都不去吃到飽了」。
另外，也有網友建議「到這個年紀，燒肉只適合吃單點的，才不會對身體造成過大負荷」、「吃到飽種類還是要慎選」、「我是吃火鍋吃到飽也會不舒服」、「牛肉和魚肉一樣貴的話，寧願吃水產，挑選適合自己身體的食材來吃」。（編輯：張嘉哲）