搭朋友車坐副駕或後座？網友答案一面倒 最好記得一步驟
民眾一般外出搭計程車時，大多選擇直接坐到後座，但若是今天搭乘的是朋友的車，究竟是該坐副駕還是後座呢？搭乘後座擔心駕駛感覺自己像司機，若是搭副駕又擔心朋友的另一半介意。近日一名網友在網路提問後，答案幾乎一面倒，更多人建議最好記得一步驟，可以最大程度減少尷尬狀況發生。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 12:22:23｜2021-10-13 12:28:34
一般來說，搭乘認識的親友車輛時，難免會有些眉眉角角的細節要遵守，避免上車後採到他人的地雷，例如車上不能飲食等等，原PO日前就在《爆廢公社二館》提問，「好奇心作祟，請問搭朋友的車是該坐副駕？後座？」，而文章也掀起大批網友討論。
貼文曝光後，大多網友紛紛表示，「被說過坐後座 他很像司機」、「如果只有兩人都一律副駕，坐後座會讓我覺得跟他感情很差」、「副駕，除非有特別說坐後面」、「當然是副駕、又不是小黃」、「副駕空著跑去坐後座非常不禮貌，計程車才是後座優先」、「國際禮儀一律副駕」。
雖說大部分的網友都認為應該選擇副駕，但也有人認為若是朋友有另一半，應該選擇後座「駕駛有女朋友或老婆的話就坐後座，因為那是他們的專屬座位，如果沒有就坐副駕駛座」、「朋友有另一半，你就坐後座，沒另一半就坐前座」。除此之外也有部分女性網友，若是女性駕駛才會選擇副駕，男性友人駕駛則會選擇後座。
其中也有不少人提到，若是真的要避免尷尬，最好還是直接詢問駕駛最方便，畢竟有些人很在意副駕駛座給別人坐，有些人則對副駕駛座沒有任何特殊的想法。（編輯：鍾怡婷）