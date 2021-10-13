她在健身房被陌生男搭訕！眾抖「暗黑真相」急勸：要小心
現代人生活緊張，下班時間常需要些休閒活動放鬆心情，健身就成為許多上班族的首選，除了能流汗、紓壓外還能強身健體。就有位女生長期在同間健身房運動，待她練出線條後陸續被好多人搭訕，於是好奇上網發問「男生都是隨便跟健身房的女生搭訕嗎 ？」「還是都有目的性」，貼文一出立刻引發討論，網友回覆一面倒。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 15:03:57
原PO在Dcard上以「男生在健身房搭訕 都是有目的嗎」為題，說明自己「練出一點點線條，陸陸續續有不少人跟我聊天、問我IG」，所以產生疑問「一般男生問女生拿IG，是想多一個健友嗎？還是都有目的性、想約？」，雖說教練有跟她說「在健身房小心點，很多人在找」，但她認為「我就只是想跟其他人交流，但不知男生是不是這樣想？男生都隨便跟健身房的女生搭訕嗎 ？還是會看樣貌 ？身材 ？」。
網友們不分男女答案皆一面倒「多少有點目的，但是要不要答應他的約炮你可以自己決定啊，有些人喜歡另一半也喜歡訓練，所以一邊練一邊找對象」、「只要是搭訕，就算在茅房也是有目的」、「搭訕你的那個男生是，因為大部分的男生光三組健身菜單，時間就來不及，哪有時間聊天」、「都是有目的性的，就是貪圖你的body，不然就是想交女友，也有可能是想認識女生來凸顯自己好像很有行情」。
綜上所述，最後原PO總結「在健身房被搭訕還是要小心點，因為不知道其他人想什麼，但從大多數男生的回覆看應該都是有其他目的。如果單純聊天、交流Ok，但要交換個人資料的話還是先想想」。（編輯：李惠婷）