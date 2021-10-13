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民國50年火車菜單被翻出！老饕一看驚：這東西竟比便當貴

▲網友分享一張民國50年的火車菜單價格表，其中某項商品的價格比飯還要貴！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲網友分享一張民國50年的火車菜單價格表，其中某項商品的價格比飯還要貴！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-13 15:09:26

不曉得大家是否吃過火車便當，或是買過車上的餐飲？一名網友日前在《爆廢公社二館》分享一張民國50年火車的菜單介紹，許多網友看了都大嘆這是回不去的價格，不過也有不少眼尖網友看見菜單上某一物的售價後都紛紛驚呼：「竟然比飯還要貴！」。

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台鐵便當一直以來都是不少旅客搭車時必買的商品，尤其印上台鐵logo的便當盒更是許多火車迷必蒐藏的回憶之一。近日就有網友分享一張民國50年火車上的餐價表，只見上面除了鐵路便當以外，另有單價較高的火車大菜（西式套餐或排餐），火腿三明治、豬肉蛋堡等餐點選擇，價格均落在2元5角至6元之間不等，讓網友看了都感嘆這是「回不去的價格」。

▲火車菜單價格中可見當時火車便當僅僅2元，白飯5角，三明治4元，但是汽水就要3塊半，黑啤酒甚至高達13元，網友驚呼飲料比飯類還要貴！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲火車菜單價格中可見當時火車便當僅僅2元，白飯5角，三明治4元，但是汽水就要3塊半，黑啤酒甚至高達13元，網友驚呼飲料比飯類還要貴！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
不過也有眼尖的網友發現，除了餐食以外，飲料的選擇也不少，舉凡各種汽水、牛奶、咖啡、啤酒應有盡有，不過價格卻有些驚人，像是一瓶沙市汽水就要價3元5角，而啤酒一坪也要10元，黑啤酒甚至一瓶高達13元，儼然比餐點還要貴上許多！

許多網友看了菜單價格後都表示：「便當比飲料還便宜」、「啤酒貴到爆炸，是白飯的20倍」、「一盤咖哩飯比一瓶沙士還廉價！」、「汽水可樂在那年代本來就是奢侈品」。（編輯：陳珮瑜）

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