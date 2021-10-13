火鍋店桌上擺「詭異白碗」看攏無！網揭真實用途：很不錯
台灣人一年四季愛吃鍋，最近天氣開始轉涼，不少民眾也開始會相約親朋好友一同享用熱呼呼的鍋物。不過，就有一名網友到火鍋店時，發現桌上擺放了從沒見過的詭異白碗，讓他好奇詢問「不知道用途，有人知道這是做什麼的嗎」。對此，就有火鍋店員工立馬揭開答案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 21:42:38
原PO於Dcard上發文，表示自己和朋友到某間火鍋店用餐，卻發現桌面上有個從沒見過的白碗，因其樣式十分特殊，讓他不解詢問「第一次看到，不知道用途，有人知道這是做什麼的嗎」。
問題曝光後，隨即引來眾人猜測，「怕你吃到沒錢讓你去化緣」、「放湯勺感覺不錯」、「飯碗？醬料碟？」、「把火鍋上面的渣渣撈掉之後倒掉的地方」、「擺火鍋料吧」、「我覺得是裝火鍋料的（沒煮的），我之前吃一家火鍋店，他們放料的就是這種碗」、「寵物碗，帶寵物的話可以放地板」。
然而，就有該間火鍋店的員工跳出來解釋，指出「這是我們專門拿來放雞蛋給客人做使用的蛋甕呦」、「這個是斜口碗，用途很多，可以用來放醬料、沙拉、雞蛋」、「拿來放雞蛋的」、「前員工路過，這是放蛋的碗」、「是用來放雞蛋的呦」。（編輯：陳雅雲）