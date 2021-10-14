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房市／超狂豪宅公設 洗車廠、空中跑道

▲台中有許多指標社區，建商規劃的公設內容豐富且極具特色。(圖為台中七期重劃區)
▲台中有許多指標社區，建商規劃的公設內容豐富且極具特色。(圖為台中七期重劃區)

財經中心/綜合報導

2021-10-14 18:30:00

許多人買房，公設種類、內容會是評估條件之一，但你知道嗎？許多名宅、豪宅社區所提供的公設竟是超乎一般人想像的「豐富」！例如有社區除了聘有專屬社區秘書、泳池救生員，甚至還有廚師團隊，1天能供6餐；此外，甚至還有社區規劃了中庭湖泊、洗車廠、空中健身房或酒吧等設施。

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台中許多指標社區的公設豐富程度超乎想像。信義房屋國美館店專案經理王保富舉例，有些基地大的社區，除規劃上千坪中庭花園，花園內還有湖泊；另有建商標榜社區內都會擺放骨董、藝術品，甚至價值不斐的名車，讓住戶能隨時欣賞。

除了「好看」，社區所提供的「服務」也不能打折。王保富說，聘請專屬的物業、秘書、泳池救生員已經不稀奇，有社區甚至特別從台北聘請知名廚師，1天供6餐給住戶享用，等於從早餐到宵夜都能提供，再加上社區內規劃3個餐廳空間，無論是要正式宴客、享用輕食或正餐，都能輕鬆滿足需求，適合住戶邀請朋友在家用餐，或是寒暑假期間家中子女可以直接到樓下餐廳用餐。此外，有社區考量住戶有多台汽車且多為名車，直接在社區規劃「洗車廠」，安排專人幫忙洗車。

信義房屋農十六店店長吳宗德則觀察，近年高雄不少名宅、豪宅社區喜歡將公設配置在高樓層或頂樓，而非將公設空間設在1、2樓或地下室，此外，還會特別標榜「空中泳池」、「空中健身房」、「空中跑道」、「星光酒吧」等，主打讓每個樓層的住戶，都能在居高臨下的樓層享受公設，而非只有頂樓戶才能獨享。

此外，吳宗德說，健身房、泳池、球場等設施都算是「標配」，但內部器材也不能馬虎，有些社區的健身房就會裝設互動式的「健身魔鏡」，提供給住戶更新穎的設備，甚至是直接聘請教練到社區內開課。部分社區則重視親子遊憩設施，例如配有小朋友專屬遊樂場的空間，更有建商特別將其中幾戶1、2房格局改成飯店式，包含在公設內，當住戶有親友到訪，可直接向管理室登記住宿，不用另外再投宿飯店，也是頗為新穎的設計。

但吳宗德也提醒，豐富的公設或新穎的設備雖然吸引人，但使用率高不高值得觀察，加上需花更多費用維護，在成立管委會後一段時間，能否持續運作下去，就要視住戶意願與管委會的維護狀況而定。

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