房市／超狂豪宅公設 洗車廠、空中跑道

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除了「好看」，社區所提供的「服務」也不能打折。王保富說，聘請專屬的物業、秘書、泳池救生員已經不稀奇，有社區甚至特別從台北聘請知名廚師，1天供6餐給住戶享用，等於從早餐到宵夜都能提供，再加上社區內規劃3個餐廳空間，無論是要正式宴客、享用輕食或正餐，都能輕鬆滿足需求，適合住戶邀請朋友在家用餐，或是寒暑假期間家中子女可以直接到樓下餐廳用餐。此外，有社區考量住戶有多台汽車且多為名車，直接在社區規劃「洗車廠」，安排專人幫忙洗車。
信義房屋農十六店店長吳宗德則觀察，近年高雄不少名宅、豪宅社區喜歡將公設配置在高樓層或頂樓，而非將公設空間設在1、2樓或地下室，此外，還會特別標榜「空中泳池」、「空中健身房」、「空中跑道」、「星光酒吧」等，主打讓每個樓層的住戶，都能在居高臨下的樓層享受公設，而非只有頂樓戶才能獨享。
此外，吳宗德說，健身房、泳池、球場等設施都算是「標配」，但內部器材也不能馬虎，有些社區的健身房就會裝設互動式的「健身魔鏡」，提供給住戶更新穎的設備，甚至是直接聘請教練到社區內開課。部分社區則重視親子遊憩設施，例如配有小朋友專屬遊樂場的空間，更有建商特別將其中幾戶1、2房格局改成飯店式，包含在公設內，當住戶有親友到訪，可直接向管理室登記住宿，不用另外再投宿飯店，也是頗為新穎的設計。
但吳宗德也提醒，豐富的公設或新穎的設備雖然吸引人，但使用率高不高值得觀察，加上需花更多費用維護，在成立管委會後一段時間，能否持續運作下去，就要視住戶意願與管委會的維護狀況而定。