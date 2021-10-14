鹽埕大火40人送醫8位OHCA　傷亡可能再增加

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生火警，在今（14）日清晨起火燃燒，消防局長李清秀表示，目前有40人送醫，有8位呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），依現場情形判斷，OHCA人數恐持續增加，增加到10多位都有可能，高雄市長陳其邁則表示，已經請社會局跟民政局協助家屬善後和安置的相關事宜，提供最大的協助。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-14 10:57:09
高雄市消防局長李清秀表示，目前已有編組，持續從7樓到11樓有民眾居住地樓層逐層搜索中，並破壞關閉的房門進行搜索，目前有40人送醫，有8位呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），但依現場情形判斷，OHCA人數恐持續增加，增加到10多位都有可能；至於起火原因，李清秀強調還是要根據現場的跡證、火調科了解調查。
警察局長黃明昭則表示，是不是有人為因素造成火災，目前警察局持續從附近的監視錄影系統調取過濾中，並已帶回目擊者或報案者3人到鹽埕分局做相關詢問，的確有目擊者聽到一聲爆炸聲，但仍需透過相關跡證還有消防局火災調查科的調查報告及相關調查，才能斷定是不是有人為因素，現在在積極調查進行中。
衛生局長黃志中指出，高雄市所有急救加護的責任醫院已啟動大量傷患機制，到目前為止，急診救護跟住院過程裡都有充分醫療資源協助，另外也請醫學中心跟另外兩個公立醫院各派3組醫護團隊到現場協助救護，也加派6輛救護車到現場，盡所有醫療資源協助傷病患送醫。
高雄市長陳其邁則強調，目前也已經請社會局跟民政局協助家屬善後和安置的相關事宜，包括社會局的關懷中心，以及民政局的業管單位及鹽埕區公所，就住戶的安置或後續相關的處理，能夠提供最大的協助，也請高雄地檢署莊榮松檢察長，希望在未來法律的程序部分能加速，並協助相關起火原因事故的調查。