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童年零食贈品曝光　網友一看嗨翻：小時候蒐集過整套！

▲網友分享童年零食的贈品，引起許多人的迴響。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲網友分享童年零食的贈品，引起許多人的迴響。（圖／翻攝自《爆料公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 14:39:58

相信大家小時候都一定吃過零食，尤其各種太空包更是看電視必備的搭配好物，隨著時代演進零食也不段推陳出新，不過日前就有網友分享一款童年零食，一旁附上內附的贈品，網友一看全都嗨翻了！

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原PO在《爆料公社》分享大家都不陌生的零食「乖乖」，這款賣了半個世紀的零食長青樹，在5到7年級生的回憶中，可不只是單單的涮嘴零食，裡頭附贈的漫畫書與玩具等，才是讓小朋友紛紛掏零用錢搶購的誘因。而原PO的照片中，除了能見第一代乖乖的包裝以外，一旁還有附贈的小本漫畫，讓原PO忍不住詢問大家是否有看過？

▲原PO分享童年零食包裡附贈的小漫畫，果然釣出不少網友回應，有人甚至還保留至今。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲原PO分享童年零食包裡附贈的小漫畫，果然釣出不少網友回應，有人甚至還保留至今。（圖／翻攝自《爆料公社》）
照片一PO出果然許多網友都忍不住留言表示：「很懷念，用油膩膩的手拆開油膩膩的漫畫包裝」、「依稀還聞到漫畫紙油油的味道」、「為了得到漫畫，不知道站在自己家的門口吃了多少包五元的乖乖……結果都重覆的！（翻桌）當時是三國志的題材」、「看過的現在都30了」。

另外也有網友笑說：「我也有留一些乖乖絕版的」、「我蒐集過孫悟空整套」、「還留著這個的根本是神了，現在的孩子根本不曉得，20多年前的乖乖對小孩來說是種信仰啊！」。（編輯：陳珮瑜）

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