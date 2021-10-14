童年零食贈品曝光 網友一看嗨翻：小時候蒐集過整套！
相信大家小時候都一定吃過零食，尤其各種太空包更是看電視必備的搭配好物，隨著時代演進零食也不段推陳出新，不過日前就有網友分享一款童年零食，一旁附上內附的贈品，網友一看全都嗨翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 14:39:58
原PO在《爆料公社》分享大家都不陌生的零食「乖乖」，這款賣了半個世紀的零食長青樹，在5到7年級生的回憶中，可不只是單單的涮嘴零食，裡頭附贈的漫畫書與玩具等，才是讓小朋友紛紛掏零用錢搶購的誘因。而原PO的照片中，除了能見第一代乖乖的包裝以外，一旁還有附贈的小本漫畫，讓原PO忍不住詢問大家是否有看過？
照片一PO出果然許多網友都忍不住留言表示：「很懷念，用油膩膩的手拆開油膩膩的漫畫包裝」、「依稀還聞到漫畫紙油油的味道」、「為了得到漫畫，不知道站在自己家的門口吃了多少包五元的乖乖……結果都重覆的！（翻桌）當時是三國志的題材」、「看過的現在都30了」。
另外也有網友笑說：「我也有留一些乖乖絕版的」、「我蒐集過孫悟空整套」、「還留著這個的根本是神了，現在的孩子根本不曉得，20多年前的乖乖對小孩來說是種信仰啊！」。（編輯：陳珮瑜）