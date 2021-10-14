高雄「城中城」火警引以為戒 侯友宜：清查30年以上大樓
高雄市鹽埕區的「城中城」大樓今（14）日凌晨發生大火，造成數十人死傷的悲劇；對此，新北市長侯友宜表示，新北市將針對市內30年以上的複合型大樓，再度進行檢查與了解，希望不要讓遺憾的事情再發生。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-14 16:38:00
侯友宜指出，這次看見高雄市鹽埕區的「城中城」大樓火災，看到這麼多條無辜的生命往生非常痛心，除了對於往生者給予無限的追思感傷，更重要是記取教訓，希望教訓不再發生；此外，新北市經快速的盤點後，11層樓以上的甲類複合式大樓共有90棟。
侯友宜說，新北市共有90棟的複合式大樓，公安小組每半年就會做消防安全設備的檢修申報及消防演練，更重要的是要符合公安申報，包括公安、消安及消防自衛演練；同時為強化複合式大樓的公安，公安小組立即要求公務、經發等單位研擬強化公安的措施。
侯友宜強調，「針對本市90棟，尤其有7棟像是三重天台等超過30年的老建築物，優先辦理消防搶救部署演練！」希望透過不斷演練、檢查公安、消安及自衛演練的過程中，希望能有效的預防，不要讓遺憾的事情發生，要永遠記取教訓，不讓悲劇再度發生！