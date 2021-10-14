影／城中城大樓惡火46死、41傷　搜救告一段落

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生火警，在今（14）日清晨2點54分左右起火燃燒，目前消防局搜救已告一個段落，總共送醫55人，其中14人OHCA、後經醫院宣布均已死亡，另救出32人明顯死亡，直接送市立殯儀館，總計本次火警共造成41人受傷、46人死亡。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-14 16:59:19｜2021-10-14 17:05:32
消防局長李清秀表示，城中城大樓燃燒樓層主要以1到6樓為主，7樓以上樓層大多是受到煙的影響，消防局人員經分組逐層逐戶搜查，最後從地下室1樓到5樓再做最後一次確認，總計本次火警共造成41人受傷、46人死亡。
高雄副市長林欽榮指出，消防局總搜索告一段落退場後，將由工務局和警察局進場，現場建築十分老舊，所以會漏夜將圍籬架設起來，保護用路人安全；因套房內還有許多民眾的私人物品，警方也會在現場查察站崗保護。
林欽榮說，因為管委會的設立在民國84年公寓大廈管理條例才成立，但城中城大樓在民國70年就成立，直到民國91年，因經營不善，大樓6樓以下才未繼續經營，雖然一直在輔導大樓成立管委會，但大樓因產權複雜，今年10月份公安檢查時仍不得其門而入、市府公安人員也有張貼公告，事後也獲得願意改善的回應，沒想到還是晚了一步，不幸發生此次事件。