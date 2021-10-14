婆媳同住3個月鬧翻！尪秒買新房　「護妻金句」也被讚爆

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沒想到婚前相處還算融洽的老婆與媽媽，卻在同住三個月後立刻產生嫌隙，主因是生活習慣差異太大。媽媽開始不斷向原PO抱怨「媳婦下班後都不做家事，看不慣」，老婆也有不少怨言。
不想繼續當夾心餅乾的原PO，當機立斷帶著老婆去看新房，更在一週內付出頭期款，準備從老家搬出。等到要搬出去的前一天，原PO才向媽媽表明「我們要搬出去了」。
媽媽最後才得知此消息，想當然也十分火大。原PO心平氣和地安撫她「我是妳兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後就要去改變自己的生活習慣，我搬出去之後，不管再忙，一定也每週回去吃飯」，才讓媽媽平靜下來。
在做了這個決定後，原PO發現老婆與媽媽的關係也逐漸回復到婚前那樣融洽，更讓他不後悔直呼「不懂為什麼很多老公都選擇裝死，認為買房子要花光自己的積蓄，老婆忍一下就好，但即使沒錢，租房子我也會搬出去，交往的時候會讓女朋友受委屈嗎？那憑什麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐？」
看完詳細經過後，許多網友也紛紛讚賞「認同你不能再多，看了那麼多婆媳問題，幾乎都是因為男生逃避責任」、「你根本是神隊友」、「因為很多人的金主是爸媽，所以不敢反抗，有肩膀，讚」、「婆媳問題追根究柢就是夫妻問題，各家的問題各人擔才是正解」、「恭喜榮獲年度最佳老公獎項」。（編輯：潘毅）