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婆媳同住3個月鬧翻！尪秒買新房　「護妻金句」也被讚爆

▲婚後的婆媳關係已經很難維持平衡，若還選擇同住，那衝突肯定是一觸即發。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲婚後的婆媳關係已經很難維持平衡，若還選擇同住，那衝突肯定是一觸即發。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 17:50:23

婚後的婆媳關係已經很難維持平衡，若還選擇同住，那衝突肯定是一觸即發。就有一位人夫分享親身遭遇，婚後老婆與媽媽才同住3個月就鬧翻，而他的後續處理方式以及「護妻金句」卻讓超多網友讚不絕口。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「我跟老婆交往8年後，選擇在27歲時結婚，目前我月薪7萬，存款有2百萬，老婆月薪也有5萬，積蓄則是1百多萬，我們原本婚前有達成共識，小孩上幼稚園之前都住在婆家，可以省房租、小孩也有人顧」。

沒想到婚前相處還算融洽的老婆與媽媽，卻在同住三個月後立刻產生嫌隙，主因是生活習慣差異太大。媽媽開始不斷向原PO抱怨「媳婦下班後都不做家事，看不慣」，老婆也有不少怨言。

▲婚後同住3個月婆媳就產生嫌隙，原PO也當機立斷選擇買房搬出。（圖／翻攝Dcard）
▲婚後同住3個月婆媳就產生嫌隙，原PO也當機立斷選擇買房搬出。（圖／翻攝Dcard）
不想繼續當夾心餅乾的原PO，當機立斷帶著老婆去看新房，更在一週內付出頭期款，準備從老家搬出。等到要搬出去的前一天，原PO才向媽媽表明「我們要搬出去了」。

媽媽最後才得知此消息，想當然也十分火大。原PO心平氣和地安撫她「我是妳兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後就要去改變自己的生活習慣，我搬出去之後，不管再忙，一定也每週回去吃飯」，才讓媽媽平靜下來。

在做了這個決定後，原PO發現老婆與媽媽的關係也逐漸回復到婚前那樣融洽，更讓他不後悔直呼「不懂為什麼很多老公都選擇裝死，認為買房子要花光自己的積蓄，老婆忍一下就好，但即使沒錢，租房子我也會搬出去，交往的時候會讓女朋友受委屈嗎？那憑什麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐？」

看完詳細經過後，許多網友也紛紛讚賞「認同你不能再多，看了那麼多婆媳問題，幾乎都是因為男生逃避責任」、「你根本是神隊友」、「因為很多人的金主是爸媽，所以不敢反抗，有肩膀，讚」、「婆媳問題追根究柢就是夫妻問題，各家的問題各人擔才是正解」、「恭喜榮獲年度最佳老公獎項」。（編輯：潘毅）
 

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