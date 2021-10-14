「板橋vs天母」買房怎選？內行人神解：一個起點一個終點

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問題曝光引發熱議，就有內行網友一句「天母是退休的終點，板橋是奮鬥的起點。這樣你有答案了嗎？」讓原PO直呼「茅塞頓開」，言下之意為了方便老婆上班，認為原PO買在板橋較優。同意認為板橋較佳的網友紛紛留言回覆說，「我北投人不會想住天母，天母上下班時間能出入的路就那幾條，從天母圓環光走石牌路接承德路就不知道耗多久了，而且從板橋到中和上班較快吧」、「生活機能，天母要追上板橋，有難度」、「天母沒有捷運註定失敗，台北沒有捷運的地方，註定會沒落」、「秒選板橋！天母除了房價比板橋貴，想不通哪裡有比較好」、「目前住天母但老婆上班在中和，當然選板橋。讓老婆上下班舒服點，很重要」、「實際面來看我選板橋，中山高或二高都有快速道路連接，高鐵台鐵捷運都有，生活機能也不差，離你老婆工作地點也近」、「建議選板橋比較適合你現在的生活」。
不過也有許多網友投天母一票，「秒選天母啊！有台北不選新北...」、「不同等級的比較哈哈哈哈哈，一個新北市，一個台北市，正常人都會選北市吧，治安交通生活的水準和品質都不是同一等級」、「買天母五年內的20坪也行啊，千萬別去新北」、「天母的好處是環境，就學就醫的選擇比較多，人口密度比較低，街道公園跟整體交通都比較友善舒適，靠山近空氣品質也算不錯」。（編輯：倪浩軒）