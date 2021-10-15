房市／破解寬限期迷思　有還款能力才適用

央行日前宣布，自然人在六都及新竹縣市貸款購置第二戶住宅，不得有寬限期。但到底何謂寬限期？房市專家說明，申辦房貸時，除非個人信用或收入條件不好，通常銀行都會給予2年左右寬限期，部分甚至可以展延，在這段寬限期內，申貸人可以選擇每月只繳利息但不繳本金，能大幅減輕購屋初期還款負擔；但要注意的是，由於寬限期間都未償還本金，寬限期過後每月還款金額會比較多，因此，若本身還款能力不佳，反而不建議採用。
財經中心/綜合報導
2021-10-15 08:00:00
信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，房貸申辦者有沒有寬限期、寬限期多長，通常視個人貸款條件而定，以目前狀況而言，除非是受到央行新制規範，在六都及新竹縣市以貸款購置第二戶住宅者無法享有寬限期，否則只要收入穩定、信用狀況正常，都能使用寬限期。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，通常寬限期落在2年左右，後續也有可能再展延。
即使如此，由於寬限期間申貸者只需繳納利息，而不需償還本金，等於寬限期過後，本金加利息的總體金額會比沒有使用寬限期來得高。以購買總價1000萬房屋來試算，若貸款8成、30年期、利率1.35%，若不採用寬限期，每月本金加利息應繳2.7萬元，總支付利息約173.3萬；但若前2年使用寬限期，雖然一開始每月只需繳納9000元，但寬限期後每月需繳2.8萬元，每月負擔多了逾3倍，且總支付利息變為182.7萬元，等於比沒有採用寬限期的方案，需多付9.4萬元。
因此，謝明哲與郎美囡均強調，「有還款能力者才適合採用寬限期，還款能力較差者，反而不適合」。意即購屋者家庭雙薪月收入，無論有沒有使用寬限期，都能夠負擔支應每月房貸，只是因為購屋初期有裝潢、購置家具及家電等需求，才使用寬限期降低現金支出。
反之，有些購屋主認為一開始先用寬限期，壓低每月還款金額，「之後或許可以加薪或收入增加」，但若寬限期結束後收入沒增加，或是遇到疫情等變數，負擔反而變更重，甚至可能因還不出房貸，得盡快將房屋賠售脫手，更加得不償失。