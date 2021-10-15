房市／新建案實登揭露　林口A7站上3字頭

桃園市龜山區有林口長庚醫院商圈、A7重劃區、龜山市區3大生活圈，隨著林口長庚醫院商圈、龜山市區的釋出量少，有大量推案的A7重劃區成為龜山區的交易量指標；業者指出，支撐A7買氣的原因是，低總價符合首購族群、機捷與雙北連結、大林口地區比價效應，尤其今年下半年買氣熱絡，位於捷運站旁的指標建案已站上3字頭。

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信義房屋A7重劃店店長李德煌表示，A7買氣居高不下的第1個原因為低總價符合首購族需求，A7重劃區三房物件約總價1100萬元至1300萬元，購屋選擇親民且多元，吸引鄰近華亞科技園區的工程師與林口長庚醫院的醫護族群。

第2個原因則是機場捷運A7站為桃園市機場捷運各站中最近雙北的一站，因為交通便利，吸引沿著機捷沿線來找屋的雙北購屋族，近期位於捷運A7站正旁邊的指標建案剛交屋，交易單價於29.16萬元至35萬區間。

李德煌觀察，目前A7重劃區的單總價行情，合宜住宅成交價約在24-26萬區間，附近全新預售屋視建商品牌與地段普遍均價落在26-35萬。