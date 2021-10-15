救援城中城大火！消防員曝「求生待救法」：居家1物必備
高雄鹽埕區「城中城」大樓於昨（14）日凌晨2點多發生大火，造成41人受傷、46人死亡的重大傷亡，引起各界高度關注；然而，面臨無情惡火，民眾若具備基本逃生知識，或許就能爭取黃金救援時間。對此，就有一名自稱是消防員的網友分享「逃生知識」，並表示居家一物「住警器」相當重要。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 08:30:13
該名網友在PTT發文，表示當天一早七點到現場幫忙救援，火勢慢慢被撲滅，但看到城中城大樓「這種老舊沒電梯，且充滿雜物，住滿社會底層的集合住宅」，心底就知道狀況不是很好，在現場就大概知道死傷數量，但基於保護災民秘密跟由新聞處統一發言，因此不便透露詳細數字。
但他想宣導一件事，就是「生存者是怎麼從地獄回來的」，原PO說，城中城是個環境極度複雜糟糕難以搜救的集合住宅，所有火災學教官教的課都用得到，但還是有老人家因為行動不便，把自己鎖在房門，反而逃過一劫。
他接著分享「火災求生待救方法」，若在一、二樓遇到火警，可以拼拼看用跳的或是趁火勢小逃生；但三樓以上，不要聽什麼要往下還是要去頂樓。請做好逃生空間，最好是有窗戶的房間，然後關門並且塞門縫，但不要堆積雜物堵門，打開窗戶呼救，若火煙從窗戶外面往內，那就好好的鎮定、關窗，慢慢呼吸，最好能趴在地上，等待救援。
除此之外，原PO也表示，現在捐贈住警器的人很多，若家中環境跟城中城一樣是弱勢，「請務必申請免費的住警器貼在房間裡面」，因為如此一來，「若遇上火災，才有時間被叫醒」，並做到他說的求生待救方法。而住警器在五金行、小北百貨都有賣，「希望這篇能解答給不知道的人，以降低更多的災難傷亡，RIP」。
貼文一出，掀起熱議，「辛苦了火神的英雄」、「有用知識推」、「優質好文，推」、「辛苦了，花小錢保性命，逃生求生都重要」、「推，祝你們未來都能平安」、「推，這種知識真的要人人都知道」、「推，重點是這些知識也能分享給不上網的」、「謝謝你們，所有的救災人員」。（編輯：郭佩蓉）