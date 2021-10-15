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拜月老求紅線！她竟因「致命動作」桃花飛了　解救方式曝

▲原PO為了求桃花，去拜月老求紅線，豈料她竟因為粗心，做了「致命動作」，貼文一出，網友全震驚。（示意圖／翻攝自臉書粉專）
▲原PO為了求桃花，去拜月老求紅線，豈料她竟因為粗心，做了「致命動作」，貼文一出，網友全震驚。（示意圖／翻攝自臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-10-15 10:04:09

不少單身男女為求得一段好姻緣，通常都會到廟裡「拜月老」，祈求能早日脫單；對此，就有一名女網友為了求桃花，在年初去拜月老求紅線，豈料她竟因為粗心，做了「致命動作」，把紅線拿去洗，貼文一出，網友也驚喊「桃花沒了啦」。

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該名女網友13日在社群平台《Dcard》上以「月老對不起 我把紅線拿去洗了」為題發文，表示在今年初，身為單身狗的她突然很想拜月老，也做了很多功課，於是就去了龍山寺，「總之最後好不容易求到紅線」。

原PO說，看到很多人分享紅線要隨身攜帶，或是放在枕頭下，但她平常不會帶錢包出門，因此選擇後者，「但我常常睡到枕頭跑走，放枕頭下應該不是很安全，我就把紅線放枕頭套裡」，結果才過三天，她就完全忘了這件事。

直到原PO近日偶然看到月老文，才突然想起「啊！我的紅線」，她馬上去摸了枕頭套，果然不見了，「我是大概一個禮拜左右就會換枕頭套的人，於是我找到了另一個枕頭套」，好消息是紅線在裡面，「但它在夾鏈袋裡濕掉了，袋子上的字也被洗掉」，讓她不知該怎麼辦，「不知道晾乾後月老還願不願意幫我牽線」？

▲原PO完全忘記自己將紅線放在枕頭套，就直接拿去洗衣機洗。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO完全忘記自己將紅線放在枕頭套，就直接拿去洗衣機洗。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全震驚，「桃花被妳洗掉了啦」、「月老：恭喜把紅線找回來，繼續單身吧」、「月老表示：妳原本再給我五秒就接上了！被妳一洗，哀，不說了 」。

其中，也有一位網友建議「可以考慮綁在鑰匙圈上，每天都用的到，不過如果你擔心月老爺爺忘了幫你牽線，可以拿紅線去跟月老爺爺（原來的龍山寺最好，如果不方便前往可以所在地附近的月老廟，請那間月老跟龍山寺的月老說一聲，反正都是同事嘛）說一下狀況，然後再去過次香爐（我是以平安符的概念去套，紅線說白了也是另類的平安符）應該就可以了」。

不過，根據《三立新聞網》報導，命理老師「泓葆先生」則表示，其實紅線水洗並不會影響作用，可以晾乾以後再回到月老廟過香火，若還是在意，可以再拜月老，取得同意再拿新的紅線，接著把舊的紅線化掉即可。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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