拜月老求紅線！她竟因「致命動作」桃花飛了　解救方式曝

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原PO說，看到很多人分享紅線要隨身攜帶，或是放在枕頭下，但她平常不會帶錢包出門，因此選擇後者，「但我常常睡到枕頭跑走，放枕頭下應該不是很安全，我就把紅線放枕頭套裡」，結果才過三天，她就完全忘了這件事。
直到原PO近日偶然看到月老文，才突然想起「啊！我的紅線」，她馬上去摸了枕頭套，果然不見了，「我是大概一個禮拜左右就會換枕頭套的人，於是我找到了另一個枕頭套」，好消息是紅線在裡面，「但它在夾鏈袋裡濕掉了，袋子上的字也被洗掉」，讓她不知該怎麼辦，「不知道晾乾後月老還願不願意幫我牽線」？
貼文一出，網友全震驚，「桃花被妳洗掉了啦」、「月老：恭喜把紅線找回來，繼續單身吧」、「月老表示：妳原本再給我五秒就接上了！被妳一洗，哀，不說了 」。
其中，也有一位網友建議「可以考慮綁在鑰匙圈上，每天都用的到，不過如果你擔心月老爺爺忘了幫你牽線，可以拿紅線去跟月老爺爺（原來的龍山寺最好，如果不方便前往可以所在地附近的月老廟，請那間月老跟龍山寺的月老說一聲，反正都是同事嘛）說一下狀況，然後再去過次香爐（我是以平安符的概念去套，紅線說白了也是另類的平安符）應該就可以了」。
不過，根據《三立新聞網》報導，命理老師「泓葆先生」則表示，其實紅線水洗並不會影響作用，可以晾乾以後再回到月老廟過香火，若還是在意，可以再拜月老，取得同意再拿新的紅線，接著把舊的紅線化掉即可。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。