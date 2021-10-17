COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

影／日本直播主猜「偽日文」！聽到「這句」竟全員念對？

影音節目部/綜合報導

2021-10-17 10:00:00

隨著網路科技發展，學習語言不再是一件難事。在台灣，網路上出現許多「偽日文」梗圖，利用與台語發音相同的日文五十音與中文，合併出一種新型的網路梗圖語言。台灣YouTuber

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Shippo尾巴」分享與自己日本好友們，另類的「文化交流」影片；當日本人聽見台灣的「偽日文」會有什麼反應，他們是否又能猜對意思呢？


▲ 台灣YouTuber「Shippo」因在遊戲世界認識日本好友，日文實力日益激增。（圖／翻攝自 IG @shippo727）
▲ 台灣YouTuber「Shippo」因在遊戲世界認識日本好友，日文實力日益激增。（圖／翻攝自 IG @ shippo727）
「Shippo尾巴」接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，熱愛遊戲的他，在遊戲中認識了許多日本好友，使用日文對話已有長達四年的時間，而因知名「吃雞遊戲（PUBG）」認識到許多日本直播主、YouTuber等，互相都會一起邀約玩遊戲、拍影片等。時常在頻道上分享「台日日常、文化交流」等影片的Shippo，從另類角度，藉由台灣網路迷因、梗圖等，與自己的日本好友達到不一樣的新奇文化交流。影片中，他向日本好友介紹了「但じれ」、「りがわ惦惦」、「リじゃ賽」等偽日文，分別是「等一下」、「你給我閉嘴」、「你吃大便」等意思。


▲ 日本直播主一致念對這句「偽日文」，發音竟與台語一模一樣。（圖／Shippo尾巴 授權）
▲ 日本直播主一致念對這句「偽日文」，發音竟與台語一模一樣。（圖／Shippo尾巴 授權）
影片中日本直播主好友們，透露偽日文「リじゃ賽」的發音，與原意台語發音一模一樣，讓Shippo相當意外，雖然好友們都沒有猜中偽日文所傳達之意，但都認為偽日文是一門很特別、有趣的學問。「Shippo尾巴」最後也跟《NOWnews今日新聞》分享，目前他和其餘 4 位日本人組成「Shippo Family」，頻道上常分享有趣的台日文化對話、遊戲交流等影片，而他也說「想要獲得溫暖就要先從自己溫暖起來。」
透露希望能透過他們的影片，讓這世界多增添一點色彩與溫暖！該影片曝光之後，也深受網友粉絲喜愛。（影音編輯：謝美伶）



▶ 感謝授權：Shippo尾巴
完整影片：https://youtu.be/LtCuP8ymEX0

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀