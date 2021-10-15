貓咪也瘋《魷魚遊戲》！轉頭秒停不猶豫 網：誰能贏過牠
貓咪進去玩絕對贏到最後！近期Netflix的原創劇《魷魚遊戲》在全球熱播，不僅亞洲劇迷人人談起，連在歐美間也引起一股風潮。國外就有名飼主用劇中第一關「一二三木頭人」的音樂與愛貓玩耍，沒想到牠時機抓得準準準，讓網友不禁驚呼「誰能贏過牠？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 17:42:57｜2021-10-15 17:47:30
網友在2020年時開始飼養這隻可愛的虎斑貓「托什卡（Toshka）」，個性好奇的牠常常在家中亂竄，睜著自己圓大的雙眼觀察整個世界，看到塑膠袋會毫不猶豫地衝進去，主人牆上的影子也能成為玩耍對象。這天飼主站在樓梯頂端，回頭看到托什卡在下一層盯著自己看，靈機一動下開始播放起《魷魚遊戲》中第一關的木頭人音樂。
影片中能看到托什卡伏低身體趴在最底下的階梯，當音樂響起飼主轉頭背向牠，再轉回來時竟發現貓貓瞬間離自己近了許多，可動作卻無懈可擊、絲毫沒有晃動，而再次轉過身，貓咪甚至舉著踏到一半的手，仍堅持不動地盯著飼主，彷彿牠真的在參與劇中刺激無比的生死遊戲！
對於這隻木頭人王者貓，網友紛紛奉上讚美：「牠完全知道該怎麼玩！」、「牠進這遊戲誰還贏的了牠？獎金直接給牠啦！」、「就算動了也還有8條命能用」、「牠好像遊戲中的001老頭！」。（編輯：李惠婷）