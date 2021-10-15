影／鄭文燦赴戴姓司機靈堂捻香　家屬跪求查出真相

這個月12日凌晨，桃園市龜山區承恩砂石場外牆崩塌，大量砂石傾瀉活埋計程車戴姓司機慘死，市長鄭文燦今（15）日赴靈堂捻香，家屬一見市長到場，立即跪在市長面前懇求公道與真相，家屬質疑砂石場業者被多次開罰為何還可營業、壓垮哥哥的是廢土不是砂石、負責人至今不見人影等訴求。鄭文燦表示，市府向家屬致歉，會積極追查事件真相，並將可能衍生問題一次查清楚。
記者李春台/桃園報導
2021-10-15 17:36:35
死者戴姓司機家屬向鄭文燦提出多項質疑，包括砂石業者多次被開罰為何還能繼續營業，尤其砂石場70%為國有地，為何執照可申請？壓垮哥哥的上百公噸是廢土不是砂石，數百公噸廢土堆置在道路旁，卻僅用薄薄的鐵皮撐住，鐵皮卻一補再補，為何廢土不放在合法廢棄場？事發至今負責人不見人影，事件發生至今，市府僅有社會局2位社工致意，市府其他官員在哪裡，請給家屬一個道歉。
鄭文燦指出，針對砂石場違規，市府會成立聯合稽查小組調查，並表示該罰就罰，該停工就停工，停工或是撤照，當然是最強的手段。如果多次處罰而沒有改善公安的話，就到達停工的條件。他也強調，這次事情除了停工之外，也把負責人以業務過失致死移送法辦，這部分一定會查清楚。