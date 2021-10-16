《魷魚遊戲》最恐怖片段在「第9集」！網認同：看到嚇死
上個月上映的南韓影集《魷魚遊戲》全球大爆紅，討論度極高，劇中的演員全部身價翻漲，粉絲數更是成長幅度驚人，成為近期最受關注的影集之一。而近日，在南韓論壇「instiz」則有網友提出劇中「最可怕的一幕」，後來被轉發到Dcard討論，也引起觀眾共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 09:50:25
《魷魚遊戲》是一部在講述生活當中因為各種原因欠下龐大債務的人們，受邀參加一場生存遊戲，透過玩遊戲來獲取獎金，但也可能因為遊戲失敗而丟掉性命，劇中雖以童年遊戲作為主軸，但卻揭開暗黑的人性面。
而討論到最可怕的一幕，南韓網友認為，其中在第九集的一幕讓他們看到當場嚇死，內容為男主角成奇勳，把行李箱交給曹尚佑母親，而曹母打開之後發現裡頭都是白花花的鈔票，接著竟然棄之不顧，直接拔腿狂追已經離去的成奇勳，一個裝滿錢的紙箱就放在人行道上，而周邊只有姜曉的弟弟，沒有半個大人看顧。
這幕讓不少南韓網友表示「有同感！看的時候真的嚇死」、「大媽要追人先把行李箱關起來啊！」、「這也真是太大意了！如果有流浪漢出來爆搶，就更可怕」；而台灣網友也轉貼該分享表示「我也是覺得這幕超可怕」、「這幕第一可怕，第二可怕是阿里老闆手臂捲進機器」、「這幕真的心想，要是有人出來搶更可怕」。（編輯：張嘉哲）