突收一堆LINE訊息！男點開愣「尷尬死」 抓出1功能釀禍
隨著科技不斷進步，人手一支智慧型手機的情況早已見怪不怪，加上網路逐漸發展，現代人還會使用LINE、Instagram等通訊軟體進行聯絡。不過，就有網友突然收到一堆人傳LINE訊息祝福他生日，讓他不解「我幾年前什麼社群的通知都關了，怎麼還有人知道」，而當原因查出後，他立馬崩潰直呼「尷尬死！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 11:10:12｜2021-10-16 11:27:17
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己最近收到一堆祝福他生日快樂的訊息，讓他十分不解，「想說我幾年前什麼社群的通知都關了，怎麼還有人知道」。不過當他查出原因後，便他崩潰直呼「結果是Line前幾天就寄通知給我好友、同事、廠商，現在該怎麼辦，尷尬死==」。
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「你是不是想要女同事為你慶生」、「我也遇過，慘」、「自己不關的」，其中還有鄉民建議「記得把生日的勾勾取消，才可以當一個透明人」；事實上，若用戶不想公開生日資訊，可以進入主頁點選左上角的設定圖案，接著點選「個人檔案」，再選擇「生日」，將「顯示我的生日」關閉，其他人就看不見你的生日，也不會出現在「今日壽星」中。
另外，若用戶想關閉LINE「好友生日提醒通知」，可至LINE禮物頁面中，點選「好友禮物紀錄」，接著點選最近生日好友右方的「看全部」，再關閉「好友生日通知」，就不會收到其他人的生日提醒訊息了。（編輯：陳雅雲）