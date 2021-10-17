LINE一堆人用「有機會被取代」？眾反喊2關鍵：很不方便
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有網友好奇「LINE有機會被取代嗎」，貼文一出，眾人反喊2關鍵，直呼「很不方便」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 09:50:00
該名網友在PTT以「Line在台灣有機會被取代嗎？」為題發文，表示現在LINE周邊副業一大堆，像是行動支付、貼圖、商城、TV和遊戲等，「要離開它根本難上加難」，因此他也忍不住發問，「大家覺得LINE在台灣有被淘汰的一天嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「目前沒有」、「telegram屌打」、「趕快被淘汰喇，超廢」、「最近幾年不可能 」、「LINE初期只有通訊功能，附加功能都是後續開發」、「LINE好用」、「LINE超廢，用過whatsapp或iSnapchat就回不去了」。
不過，也有網友點出2關鍵，分別是「長輩不愛換來換去」和「大家都用LINE，不用反而是自己不便」，「長輩不喜歡換來換去吧？她們要求也不高，又不圖新鮮感，每天可以貼長輩圖就滿足了，多餘的功能她們也不一定會用」、「不是不想跳出LINE，是身邊的人都LINE，你用其他的也很不方便」。（編輯：郭佩蓉）