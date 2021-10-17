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吃泡麵必加哪些配料？內行人推爆「3物」：加過就回不去

▲煮泡麵必添加哪些配料？內行人曝有三物不可缺。（示意圖／取自unsplash）
▲煮泡麵必添加哪些配料？內行人曝有三物不可缺。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 11:19:19

泡麵不僅香氣十足，烹煮也容易，常常被許多人視為吃消夜的第一首選，除了市售泡麵款式多元，許多網友也喜歡添加其他配料看起來更加豐富。一名網友日前在臉書社團詢問大家煮泡麵必加的配料有哪些，果然馬上引起網友熱烈討論！

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原PO在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 及時麵 方便麵 公仔麵  快餐麵心得分享》表示，自己煮泡麵一定加入「泡麵三友」，即貢丸、水餃以及五花肉，讓整碗泡麵看起來既豐富又飽足感十足，同時也好奇詢問大家平時煮泡麵都會添加那些必備配料？

▲網友在臉書社團詢問大家煮泡麵時，一定添加那些配料？（圖／翻攝自泡麵麵俱樂部）
▲網友在臉書社團詢問大家煮泡麵時，一定添加那些配料？（圖／翻攝自泡麵麵俱樂部）
PO文一貼出果然釣出許多老饕回應：「起司片、海帶芽」、「海鮮類，湯頭會變甜」、「貢丸、炸豆皮」、「會放2、3隻蝦子提個鮮味」、「菇菇，菇類真的百搭」、「豆芽菜，口感豐富」、「我會加火腿，最近覺得午餐肉也不錯」。

▲原PO表示自己煮泡麵時習慣加上貢丸、水餃以及五花肉。（圖／翻攝自泡麵麵俱樂部）
▲原PO表示自己煮泡麵時習慣加上貢丸、水餃以及五花肉。（圖／翻攝自泡麵麵俱樂部）
不過當中最多人提到的，莫過於雞蛋、肉片與青菜，「雞蛋絕對不能少，還可以打成蔥花蛋」、「我的三友：蛋、青江菜、肉，話說妳的麵看起來比我的好吃耶」、「絕對是雞蛋、肉片、青菜，營養又好吃，加過後就不想再單吃泡麵了」。（編輯：陳珮瑜）

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