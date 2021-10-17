換季多注意！專家籲「4生肖、星座」入冬前小心健康危機

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第三名、摩羯座
冥王星恢復順行後，摩羯座的運勢便逐漸轉好，使你迫不及待想在生活、事業、財運上大顯身手；但也因如此，本就有點工作狂的你更加變本加厲了，上班時、下班後、通車時、吃飯中滿腦子都在想工作或投資，或是怎麼做可以改善生活，特別是睡前更是如此。如果這種狀況持續未改善，反而容易胡思亂想，甚至會影響到睡眠。提醒你欲速則不達，改變很好，但也要一步步做起，一下變化太多的話，反而是揠苗助長，連帶影響到健康。
第二名、獅子座
入冬前獅子座要小心自己的情緒調解，你最近總因為許多莫名奇妙的小事就感到煩躁，脾氣也變差，專注力下降，如果不找出發洩丶紓壓方法，小心會連生活丶工作情緒丶睡眠品質與人際關係都會受到影響！時間久了還可能演變成憂鬱或者是恐慌，影響到整個身心。老師提醒你可以用運動丶健身的方法來幫助身心靈的紓壓釋放，睡前也可冥想靜坐，能幫助心情放鬆，更快入睡喔。
第一名、金牛座
目前「天王星」正逆行於金牛座的本命宮，使你在健康上會有兩種狀況，一是過多的精力用不完，使你直到睡前還是很亢奮，變得難以入眠。建議白天可多做運動、瑜伽，消耗太過亢奮的能量。另一種則是完全相反，可能整日精神不濟、昏昏欲睡，感覺走著走著就會撞到門或牆壁，提醒你作息一定要正常，且中午後就別再碰咖啡、茶等含咖啡因的食物，睡前也盡量不要滑手機，維持好的睡眠品質了，對精神才有幫助。
健康【有危機】生肖
第三名、生肖虎
入冬之前，生肖虎要注意暴飲暴食的問題。近期你很容易因工作丶或其他原因而無法吃上早丶午餐，一直到晚上才吃到一天當中的第一餐；或是空腹餓很久很久，之後才大吃美食吃到撐，這樣對腸胃其實非常不好，很可能造成胃炎丶胃潰瘍，還會帶來肥胖丶新陳代謝變慢的風險。建議你務必飲食要正常，養成規律生活作息。生冷的海鮮食品也盡量避免攝取喔。
第二名、生肖豬
目前正值深秋季節，生肖豬要特別注意心情鬱悶、憂鬱、情緒低落等問題，你很容易因一點小事就鑽牛角尖、陷入死胡同裡走不出來，建議可多靜坐、瑜伽、聽輕音樂等方式來幫助自己真正放空、紓壓。另外，入冬前也要注意腸胃問題，累積過多的壓力，很可能會導致便秘、或腹瀉、胃食道逆流、神經性胃炎等狀況。
第一名、生肖蛇
秋冬季節轉換時，生肖蛇要特別注意皮膚丶鼻子丶眼睛過敏等問題。季節交替的期間，天氣溫度多變，空氣品質也不穩定，使你很容易就有皮膚敏感丶紅腫癢，或鼻子過敏丶流鼻水打噴嚏，或眼睛癢，甚至過敏性結膜炎的問題，原本就有過敏體質的人更是如此。建議肖蛇者要多注意肌膚清潔保養，盡量使用溫和不刺激的護膚品，出外也多戴口罩，保護好自己。（編輯：郭佩蓉）
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