務農男想婚遭爸反對！網友論戰：30歲想婚正常VS單身自由
婚姻是人生大事，父母身為過來人，總是會想給孩子提供一些建議，但有時候時代、觀念不相同，反而成為孩子人生規劃中的阻礙。一名網友表示自己目前30歲了，不解為何想結婚卻遭到父親的反對，引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 15:45:34
原PO在《爆廢公社二館》發文表示，自己平常家裡是務農的，已經30歲了開始想結婚，父親卻認為他僅是為了想要老婆而結婚，因此非常反對，可是自己平日都在田裡，並沒有認識異性的機會。提到想要娶外籍新娘，父親也不同意，讓原PO疑惑難道30歲了不該結婚嗎？
貼文一出，便引起網友熱烈的討論，更有熱心網友提供了不少解法，「可以問看看爸爸，還是希望你帶男朋友回家？」、「你就問你爸他幾歲結婚的？」、「跟你爸說你還不是20幾歲就生我了！所以你這算是正常的想法」、「自己先衝一波吧」、「烏克蘭衝一波！你爸看到後也會支持你」。
但也有不少網友持反對意見，認為千萬不要為了想結婚而結婚，「幹嘛要為了結婚而結婚，傻了」、「說真的，這年頭能不結婚就不要結婚，一個人多自由自在」、「結婚有比較好？」、「千萬別結，錢留著自己花」。（編輯：鍾怡婷）