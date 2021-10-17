沒講去醫院？貓咪發現誤上賊船一臉震驚：「放我出去！」
這表情已說明一切！日本一隻貓咪日前與飼主外出，原以為只是去兜風，乖乖地坐在寵物太空包裡，殊不知牠越看窗外越覺得不對勁，當牠察覺原來是被帶往動物醫院時，牠面露超驚恐的表情彷彿在說：「放我出去啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 17:07:08
這隻貓咪叫做「Okome（おこめ）」，是一隻僅僅7個月大的捲耳母貓，這天飼主帶牠出門，起先牠還以為只是外出溜達散步，就跟著奴才乖乖地離開家。沒想到隨著車子行進，牠發現發現窗外的街道不太對勁，這才意識到好像要前某個「可怕的地方」，隨即回過神張大雙眼、一臉驚恐的模樣，彷彿在表示：「放我出去啊！」。
原來Okome是被飼主帶往獸醫院做絕育手術啦！慌張的Okome立刻喵喵叫發出抗議，似乎在抱怨奴才怎麼沒先講好就帶牠到這裡，就連牠上診療台檢查也不斷提出抗議！所幸檢查一切健康，Okome也順利做好絕育並回家休息。
飼主將Okome的模樣分享在推特上，果然短短一星期就累積將近19萬人次喜愛，許多網友都笑說：「對不起孩子，但是我笑了」、「一秒變成迷因貓貓」、「貓：鏟屎的太壞，沒有先跟本喵說」、「一臉『騙人的吧』超可愛的」、「臉上盡是驚恐和絕望」。而推主事後也補充Okome術後恢復得很好，請大家不用擔心喔！（編輯：陳珮瑜）