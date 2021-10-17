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想交烏克蘭女友？留學台男揭「當地潛規則」：別急約吃飯

▲一位在烏克蘭留學的台灣人分享當地獨特的戀愛流程。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一位在烏克蘭留學的台灣人分享當地獨特的戀愛流程。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 23:39:01

隨著世界交通、網路科技的成熟，跨國戀情在目前已經相當常見。在台灣也有不少男性曾在網路上討論五官精緻、皮膚白皙的烏克蘭女孩。不過就有在烏克蘭留學的台灣人，分享「當地的潛規則」，完整內容也引爆熱議。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到「看到有人在講要娶烏克蘭老婆，我在烏克蘭唸過研究所，交過幾個女友，來分享一下經驗好了」。

原PO解釋，自烏克蘭自從蘇聯解體後，人口呈現負成長，加上當地男人普遍酗酒，壽命較短且性能力差，因此烏克蘭在青春期就鼓勵學生不要壓抑，特別是性方面，也不要墮胎，因為國家會幫忙養小孩，又加上烏克蘭有很多貴族孤兒院，以上原因讓當地的女生對「性」較開放且不願結婚。

▲原PO觀察到，烏克蘭人約會都會先從公園、逛街開始，後續想進一步發展關係，才會約餐廳吃飯。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO觀察到，烏克蘭人約會都會先從公園、逛街開始，後續想進一步發展關係，才會約餐廳吃飯。（示意圖／翻攝Pexels）
他也提到，當地有個特殊的法律「未婚生子的單親媽媽，國家每個月會給她們錢，小孩的爸爸就是政府，但如果結婚生小孩後就沒政府的補貼，離婚後要自行律師告前夫拿贍養費」，這也成為當地的女性不愛結婚，寧可當單親媽媽的主因。

至於跟烏克蘭女性該如何建立情侶關係？原PO也認為台灣、烏克蘭之間談戀愛過程有著極大差異，他隨後講述自身經驗「我都是用通訊軟體約她們出來走走，烏克蘭女生特別喜歡走路，約她們逛街、逛公園、觀光景點都行，一定要走路，跟台灣女生剛好相反。女生只要願意跟你出來走走，就代表她願意給你機會，對你有興趣」。

原PO也提醒「烏克蘭人特別喜歡走路，一開始約咖啡廳、餐廳、看電影這種活動，反而成功率先降90%」。他繼續說，等到雙方走路約會2至3次後再約對方共進晚餐，若女方答應就是接受交往的概念，更會在當天共度春宵，「當地的遊戲規則真的是這樣」，且千萬不能口頭直接告白，「當地談戀愛沒有『告白』這種事情，如果告了白，那很可能一個女友都交不到」。

不少網友看完教學文後也紛紛驚呼「寫得有夠詳細，長知識了！好有趣」、「教科書阿！快收藏」、「只想知道怎麼去烏克蘭留學」、「聽你把遊戲規則講開之後有點心動」、「忽然覺得文化差異好大喔」。（編輯：潘毅）

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