藍牙耳機買一年崩潰？苦主曝原因 內行認了：早就發現
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「有人跟我一樣藍牙耳機買一年之後兩邊電量變不同嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 11:16:20
原PO在「Dcard」貼文指出「我兩邊耳機都放在充電盒裡面了，可是常常會這樣，有人可以求解嗎？」只見貼出的照片，手機上的耳機電量，一耳為56％，一耳為91%，但按照正常來說，兩耳基於同時充電的狀況，兩耳的電量應該要相同才對，讓原PO感到非常詭異。
貼文一出，網友紛紛回應「我也是這樣＝＝我的還一邊100%，一邊3％」、「買一年就會這樣，我的也是」、「藍牙耳機電池壽命就差不多一年啊...我的一年後也是這樣」、「快壞掉了....電池壽命已到盡頭，之前過保固拿去維修說不能修」、「早就發現藍牙耳機電池一年後開始衰退，一副都好幾千......還是乖乖有線耳機就好」、「常常這樣，我已經習慣了，還能聽就好」。
另外，也有不少過來人透露解法「可能耳機底部充電的地方接觸不良吧，保固內拿去維修看看」、「保固內立刻送修，有機會拿新的」、「你可以用棉花棒沾酒精，稍微捅一下裡面清潔一下就好，沒效的話，就拿去送修」、「過保固的話只能花錢買新的，不然就是繼續用」、「拿去換吧，我的試了一堆網路上教的方法也沒屁用，保固內拿去換新的就好了，沒保固內只能買新的，傷荷包啊」。（編輯：張嘉哲）