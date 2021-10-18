泡麵新霸主是誰？老饕指「2款」永遠吃不膩：囤好幾包了
泡麵市場近年來競爭十分激烈，不僅是品牌越來越多，市面上的口味也變得五花八門，讓消費者的選擇更加豐富。對此就有網友好奇詢問「大家有什麼吃不膩在家裡常駐的泡麵嗎？」而引來老饕們分享心目中的最佳答案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 11:32:40
原PO於PTT上發文，表示目前市面上的泡麵眾多，但其中「營多麵」總是讓他吃不膩，且前陣子疫情期間甚至有許多人囤貨，「我自己都一次煮兩包配半熟蛋，如果冰箱有什麼青菜也會丟下去煮～畢竟營養還是要均衡哈哈」，文末他也好奇詢問「大家有什麼吃不膩在家裡常駐的泡麵嗎～～～」
問題曝光後，不少老饕紛紛附和原PO，直言「這款真的超好吃！我每次都會不小心吃兩包XD」、「我也超愛半熟蛋+營多麵的，根本宵夜好朋友，鹹甜鹹甜好好吃」、「這款我還蠻喜歡的～宵夜都吃這樣+兩顆蛋很滿足」、「這包我都加一些蔬菜和芝麻搞成日式吃法，超搭」；另外留言中「辛拉麵」也被許多人提及，「辛辣拉麵、比較便宜，麵比較不會爛而且比較辣」、「辛拉麵，已經是我的常備糧食」、「絕對是辛拉麵」。
除了上述品牌，鄉民們也分享其他答案，「不能沒有安城湯麵、維力炸醬麵！」、「素飄香麻辣燙、台酒麻油雞、維力炸醬麵」、「辣雞麵全系列除了兩倍辣，可以吃一輩子」、「來一客泡菜口味一生推！」、「味味麵加蛋～推薦朋友吃過的都說讚」。（編輯：陳雅雲）