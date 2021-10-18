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離開台積電「薪水變少」也不後悔？轉行前輩：年紀到就懂

▲台積電擁有「護國神山」的美名，更是許多求職者夢寐以求想進入的企業。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電擁有「護國神山」的美名，更是許多求職者夢寐以求想進入的企業。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 17:45:55

台積電擁有「護國神山」的美名，更是許多求職者夢寐以求想進入的企業。但就有從事科技業的網友發現，一些前輩離開台積電轉行，「薪水降低不少」也甘願，讓他開始好奇原因，貼文隨後也有轉行前輩透露做此決定的背後考量。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我剛畢業到科技業工作沒幾年，陸續聽到有些學長或同學開始轉職國營或中科院，雖然薪水也不錯，但還是跟原本在台積電時沒得比，很好奇他們怎麼會願意降薪那麼多，但又因為不熟不方便詢問，請問有相似經驗的朋友，能分享心路歷程嗎？」

▲有從事科技業的網友，發現不少前輩、同學陸續離開台積電轉行，薪水減少卻都沒有後悔跡象。（圖／翻攝Dcard）
▲有從事科技業的網友，發現不少前輩、同學陸續離開台積電轉行，薪水減少卻都沒有後悔跡象。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，立刻有不少前輩跳出回應「科技業中年還要擔心被公司盯上，在國營的早就資深老油條，不用擔心被火，工作也熟能生巧多愜意」、「等年紀有了，體力腦力不如剛畢業的，再加上有家庭小孩、長輩要照顧你就知道國營的好」、「就是壓力阿，誰不喜歡錢」、「人家賺飽退休去交朋友的，錢跟生活，就只能擇一」、「還真都是這樣，我還真沒聽過公家單位跑到科技業....」。

原因曝光後，也有不少網友感慨回應「原來是『體驗生活』和『為了生活』的差別，又學到了一課」、「只能說工作到一定的階段，選擇就真不完全為了錢，年紀到了自然會懂」、「健檢報告說明一切」。（編輯：潘毅）

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