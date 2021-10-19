施孝榮鏟肉12公斤　曝成疫情苦主

「民歌高峰會 2022台北小巨蛋」將於2022年的1月1日台北小巨蛋登場，本次民歌高峰會由施孝榮領軍，帶領鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒、陳艾湄共計15組歌手一同攻蛋開唱。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-19 09:30:00
此次演唱會歌手陣容從8組增至15組，除了46高峰會原班人馬，歌手施孝榮、李明德、王瑞瑜、殷正洋、于台煙、王海玲、周子寒、陳艾湄之外，本次攻蛋演出更請到鄭怡、葉佳修、王夢麟、王新蓮、金智娟、邰肇玫、周治平共7人來助陣。施孝榮指出，本次能邀請四位民歌天王天后的加入非常不容易，其實還有非常多口袋名單，但礙於演出時間與節目編排人數關係，沒辦法全部邀來有點小小遺憾。
5月中疫情爆發之後，文藝界受到重重打擊，許多演出與展覽紛紛延期取消，施孝榮感嘆自己也是苦主之一，昔日與朋友聚會見面一通電話就能解決，現在因為疫情，感覺人與人之間距離更遠了，體悟到經過了短暫的失去，才會珍惜現在所擁有的。不過疫情在家也沒閒著，與太太在家種菜、與教會朋友線上見面，共同祈禱疫情退散。施孝榮笑說，沒工作在家反而更忙了，而年初採168斷食而剷肉12公斤有成，這次施孝榮也自信表示，現在體態維持得很好。
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