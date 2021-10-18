租約剩6天準備續簽！房東突「喊漲3千3」 高雄妹崩潰了
許多人因為工作、讀書等原因必須離鄉租屋，租金也成為一大開銷。就有一位高雄女網友崩潰表示，在租約即將到期前準備續租，房東卻突然喊要調漲房租，完整過程更是掀起議論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 19:42:10｜2021-10-18 19:47:31
原PO在臉書《爆怨公社》上提到，「2個月前我曾告知房東要續簽1年租約，當時對方因為打疫苗身體不適就沒有多聊，怎料到今天租約只剩下6天時，房東才又打電話來說，租金要調漲3千3」，而目前該房租金為1萬，等於整整漲了33%，「無法接受的話6天後就得搬走」。
原PO一聽聞消息後立刻崩潰「只有6天根本來不及找到新的租屋處搬，而且當初這間是空房，我花了幾十萬買了冷氣、洗衣機、熱水器等家電，根本沒辦法說搬就搬，但我明明2個月前就告訴房東要續租，對方卻故意拖到合約剩6天才通知漲價，剛搬到高雄感覺不到高雄的人情味」。
不少網友看完詳細經過後也紛紛痛批，「這房東吃人夠夠，擺明就是要坑人」、「反正都要搬，你就把押金住完吧，你這段期間剛好可以慢慢搬」、「論合約內容的重要性，看你買了家具故意漲價」、「寧願多付一個月房租，另找吧！長期下來更虧」、「家電用品不管耗費多少力氣都要帶走，不能爽到這種人」、「證明租房不如買房，房子再爛都是自己的房」。（編輯：潘毅）