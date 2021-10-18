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女搭捷運「沒讓座給小孩」！2寶爸搖頭狂酸：沒在客氣的

▲搭乘大眾運輸工具時，讓座給有需要的人是一種美德，就有網友表示，自己因此被道德勒索。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲搭乘大眾運輸工具時，讓座給有需要的人是一種美德，就有網友表示，自己因此被道德勒索。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 20:15:14

搭乘大眾運輸工具時，讓座給有需要的人是一種美德。不過就有網友表示，自己因此遭到小孩家長「道德綁架、情緒勒索」，完整過程曝光也點燃眾多網友的怒火。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，某個週日晚上，自己出門搭捷運，「剛上車後剛好找到位置能坐，但後方也有一家子跟著進來」，等到原PO坐下後，整個車廂就只剩下一個非博愛座的位置。

最終這個座位也由這家人的媽媽坐下，小女兒則坐在腿上，爸爸則牽著大女兒站在原PO前方。沒想到此時這位爸爸突然開口對大女兒說「現在的大人都沒在跟你客氣的，不會因為你是小朋友而讓座」。

▲一位帶著小孩的父親，在捷運上暗酸原PO不讓座。（圖／翻攝《Dcard》）
▲一位帶著小孩的父親，在捷運上狂酸原PO不讓座。（圖／翻攝《Dcard》）
原PO一聽完後，忍不住在心中大翻白眼「到底憑什麼覺得大人一定要讓座給小朋友？你沒位置坐，可以等下一班，我平時也會讓座，但這趟淡水到北車真的很遠，第一次遇到這種人，實在太無言了」。

不少網友看完整個過程後也直搖頭「我也只讓孕婦老人耶，小朋友有父母牽，站一下會很困擾嗎」、「又不是博愛座，那位爸爸不會去博愛座旁邊說這種話哦？」「大家都花一樣的錢搭車為啥就要讓小孩，怕累不會搭計程車？」「這跟情緒勒索一樣機車，還是個陌生人勒」、「讓座是美德不是義務」。（編輯：潘毅）

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