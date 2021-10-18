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雙薪僅6萬想生兒！天真尪喊「錢不夠娘家幫」　人妻氣瘋

▲有夫妻針對該不該生小孩產生爭執，男方認為若有經濟壓力，就請「娘家幫忙」就好，讓老婆氣到不行。（圖／翻攝PhotoAC）
▲有夫妻針對該不該生小孩產生爭執，男方認為若有經濟壓力，就請「娘家幫忙」就好，讓老婆氣到不行。（圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 23:11:38

生小孩是人生大事，若是家庭經濟能力無法負荷，就必須要考慮再三。但有位人妻就控訴，目前夫妻倆月收入不算高，老公卻不斷喊著要生小孩，更狂言「錢不夠要娘家幫」，雙方爭執細節曝光，也讓不少網友十分火大。

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原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上表示，自己與老公雙方月薪加起來不到6萬，但老公卻一直「天真的說要生小孩」。她隨後也反問老公「小孩生下來後要花多少錢養？我們經濟無法支撐怎麼辦？」後者竟笑著說「不知道，那就找妳們娘家幫忙阿」。

▲原PO與老公因為生小孩問題產生爭執，目前冷戰中。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
▲原PO與老公因為生小孩問題產生爭執，目前冷戰中。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
原PO一聽到老公的回應後相當傻眼，更當場罵醒老公「找我娘家幫忙，也要證明自己的能力能做到多少，難道只知道一昧的找他人幫忙，是要幫到我們小孩上大學嗎，會不會太超過了？」沒想到老公聽完，卻認為自己遭到羞辱，開始與原PO進入冷戰狀態。

完整細節曝光後，不少網友也紛紛回應「能力沒有，只有一副臭脾氣，只想靠別人幫的男人不會有出息」、「雖然生養小孩是夫妻雙方的事，但他怎不說找婆家幫忙？反而有臉說找娘家？」「孩子跟誰姓就誰出錢阿，怎麼第一時間就想要跟娘家討錢」、「生容易養很難，說錢很現實，但現今社會沒錢很多事都做不到」。（編輯：潘毅）

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