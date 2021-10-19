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台灣羽絨外套怎超夯？他愣：外國人幾乎不穿　2關鍵抖出

▲台灣不少人在寒冬時都喜歡穿羽絨外套保暖。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲台灣不少人在寒冬時都喜歡穿羽絨外套保暖。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 08:23:25

最近受到東北風影響，氣溫降低不少，讓秋意更加濃厚，緊接著時序即將進入冬天，不少人又要將保暖衣物陸續拿出，而你是否發現，每到天氣寒冷時，路上總是有許多人都會穿著羽絨外套呢？就有網友討論「羽絨外套在台灣夯什麼？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「羽絨外套真的什麼年齡層都會穿，但相較溫帶國家，台灣根本一點都不冷，而且天氣一年比一年熱；另外，羽絨外套的外型也非常醜，瘦的人穿起來就夠胖了，何況是身材不好的人穿起來更像米其林，羽絨外套是怎麼在台灣紅的？」

▲更有網友配出4保暖神物，分別為「電熱毯」、「暖宮帶」、「發熱衣」和「羽絨外套」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲秋冬季節來臨，不少人都將禦寒衣物拿出穿著。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「騎機車保暖防風一次完成，幹嘛不穿＝＝」、「台灣騎機車的人這麼多，羽絨外套保暖又防風，當然要穿」、「你不騎車嗎？很防風，很好用」、「騎車的人都要有一件吧....防風又保暖」、「20歲的時候也打死不穿，但現在上了年紀還是保暖比較重要，管他好不好看」

另外，也有網友認為「溫帶國家是乾冷，台灣冬天是溼冷，體感溫度台灣有時還是比較低，羽絨外套是不錯的選擇」、「我去過澳洲0度，說真的台灣濕冷感覺不一樣，台灣在濕冷風吹下去感受度不同」、「又輕又暖，在溼冷的台北可防風保暖輕度防水」、「台灣溼冷可以防水又保暖，怎可能不穿」。（編輯：張嘉哲）

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