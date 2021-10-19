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麥當勞吃錯好幾年！她結帳愣住　員工認了：是公開的秘密

▲麥當勞因其獨特風味的薯條以及多樣漢堡，高CP值成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞因其獨特風味的薯條以及多樣漢堡，高CP值成為不少人正餐以及宵夜的首選。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 09:43:43

麥當勞因其獨特風味的薯條以及多樣漢堡，高CP值成為不少人正餐以及宵夜的首選，一直以來也是台灣速食的領頭羊。不過，近日就有網友分享自己去買麥當勞時，卻意外發現驚人真相，直呼「真的吃錯好多年」，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「傻眼！麥當勞套餐竟然沒有比較便宜欸！好扯喔！套餐這樣點下來就要140元，還只有中杯飲料，啊如果我有甜心卡，單點勁辣雞腿堡+大薯配大可也才127元，套餐輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」

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▲網友意外發現麥當勞的套餐沒有比較便宜。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「對喔，我以前做麥當勞就發現了，然後一直叫我朋友這樣點，但我覺得也沒錯啊，因為有買甜心卡多點優惠是對的，畢竟你就是多花了30幾塊買一張卡， 沒買卡的人就是照常點=多花一點錢」、「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的，懶得動腦多花一點錢無誤」、「你都買甜心卡了，竟然現在才發現」、「早就已經是公開的秘密了，但也是非常正常的行銷手法」。

另外，也有網友表示「我都甜心卡搭配1+1，不喜歡麥當勞的漢堡所以套餐不吸引我」、「套餐一直都是最貴滴！甜心卡、1+1才是王道」、「本來就是這樣了啦，不過買套餐才能用APP優惠券，送4塊雞塊、雞翅，甚至漢堡」。（編輯：張嘉哲）

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