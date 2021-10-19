小玉50萬交保殺成30萬！眾傻眼不敢信　內行曝關鍵：想錯

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原PO在Dcard發文，不敢置信小玉竟真以30萬元交保成功，認為交不出錢應該要乖乖待在牢中，怎麼能當菜市場一般隨意殺價20萬，「這個到底是真的新聞還是假的，如果是真的也太誇張了吧？」。
但有熟知法律的網友表示「大眾總是有一個錯誤的觀念『交保＝無罪』交保只是讓人可以在外面自由的等待法院開庭審判，並不是繳了錢就無罪釋放。」，根據《法律白話文》臉書專頁所述「交保的目的就是希望確保刑事追訴、審判與執行都能實現，可是要怎麼確保實現？就是要求犯罪嫌疑人付『保證金』，我們在日常生活中都會碰到要繳交保證金的事情，透過這樣得擔保來避免大家不遵守契約的規定。」
據刑事訴訟第35條第1項所述，被告本人、被告的辯護人（律師）以及被告輔佐人（家人或配偶），在羈押過程中都可以隨時聲請交保，交由檢察官評估是否符合「交保的條件」，進而決定能否交保與交保金總額，小玉的減價行為並非特例。且據民事訴訟法第119條第1項所述，等法院撤銷羈押或結案時（比如確定不起訴、緩起訴或是刑罰執行），保證金就會退回，金額並不會影響相關罪刑判定。（編輯：李惠婷）
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