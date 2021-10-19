小玉惹眾怒！她揭換臉科技「更恐怖用途」：韓劇就演過了

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，網紅部落客「台灣妞韓國媳」今早也在臉書發文評論小玉換臉事件，認為「數位性暴力的法條在全世界都不夠，韓國也在N號房事件開始修法。這種換臉軟體很可怕，大家只想到性愛影片換成自己臉不舒服，我則是想到要是殺人放火的CCTV被換成無辜人的臉，更是恐怖啊（抖抖）」。
就有位自稱做監視器相關產業的網友在底下留言回覆說，「我只能說不無可能了，畢竟現在監視器畫質都超高還開始跟AI辨識結合了」。換臉技術不只是情色犯罪，甚至還有可能成為更嚴肅案件的作案工具，實在是讓人細思極恐。
其他網友也紛紛留言回覆說，「真的！光想就恐怖，電影情節都會成真。有種『我們真正生活在未來世界裡了』，未來世界的新課題啊」、「CCTV這部分...真的細思極恐啊」、「想到最近南宮珉演的黑色太陽，就是把cctv換臉啊」、「請看韓劇《黑色太陽》，裡面就有演到，監視器拍下的兇手是男主角，可事實影片卻不是男主角而是一旁過去的黑衣人。這個修改過程甚至只是經過侵入後網篡改而已」、「南宮珉演的黑色太陽有提到這個技術」。
蔡英文總統昨日也宣示將會重新盤點法規，研擬推動修法工作，也呼籲網路平台業者多關心這類新型的科技犯罪行為，強調「科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人，我們不能坐視這樣的事情發生。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110