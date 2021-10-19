COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

小玉惹眾怒！她揭換臉科技「更恐怖用途」：韓劇就演過了

▲網紅YouTuber小玉，因為製作「換臉謎片」遭到警方逮捕，引發社會譁然。（圖／翻攝自小玉IG）
▲網紅YouTuber小玉，因為製作「換臉謎片」遭到警方逮捕，引發社會譁然。（圖／翻攝自小玉IG）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 11:36:27

去年宣布引退的網紅YouTuber小玉（朱玉宸），因為透過Deep Fake軟體製作「換臉謎片」遭到警方逮捕，遭換臉牽連的受害者高達上百位，包括許多藝人、網紅甚至政治界人物等等，引發社會譁然。對此，網紅「台灣妞韓國媳」認為換臉軟體可怕的不只是在性愛影片上動手腳，指出「更恐怖用途」讓網友全認同，更有人分享韓劇《黑色太陽》就演過類似情節！

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，警方是根據網路相關同好群組的金流上展開追查，發現該群組帳戶為小玉擁有，這才得知小玉和公司員工等3人涉嫌以Deep Fake軟體把影片中人物換臉成不相干的名人，並藉此製作銷售盈利，不法所得至少有500萬元以上。遭到逮捕被上銬帶走後，小玉於昨（18）日晚間9時50分諭令30萬元交保，全程一句話都沒說。

對此，網紅部落客「台灣妞韓國媳」今早也在臉書發文評論小玉換臉事件，認為「數位性暴力的法條在全世界都不夠，韓國也在N號房事件開始修法。這種換臉軟體很可怕，大家只想到性愛影片換成自己臉不舒服，我則是想到要是殺人放火的CCTV被換成無辜人的臉，更是恐怖啊（抖抖）」。

▲如果換臉技術不只用在性愛影片，而是把CCTV換成無辜人的臉，更是恐怖。（圖／翻攝自「台灣妞韓國媳」臉書）
▲如果換臉技術不只用在性愛影片，而是把CCTV換成無辜人的臉，更是恐怖。（圖／翻攝自「台灣妞韓國媳」臉書）
就有位自稱做監視器相關產業的網友在底下留言回覆說，「我只能說不無可能了，畢竟現在監視器畫質都超高還開始跟AI辨識結合了」。換臉技術不只是情色犯罪，甚至還有可能成為更嚴肅案件的作案工具，實在是讓人細思極恐。

其他網友也紛紛留言回覆說，「真的！光想就恐怖，電影情節都會成真。有種『我們真正生活在未來世界裡了』，未來世界的新課題啊」、「CCTV這部分...真的細思極恐啊」、「想到最近南宮珉演的黑色太陽，就是把cctv換臉啊」、「請看韓劇《黑色太陽》，裡面就有演到，監視器拍下的兇手是男主角，可事實影片卻不是男主角而是一旁過去的黑衣人。這個修改過程甚至只是經過侵入後網篡改而已」、「南宮珉演的黑色太陽有提到這個技術」。

蔡英文總統昨日也宣示將會重新盤點法規，研擬推動修法工作，也呼籲網路平台業者多關心這類新型的科技犯罪行為，強調「科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人，我們不能坐視這樣的事情發生。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀