防虎豹潭憾事重演　侯友宜：清查轄內類似活動團體

新北市雙溪區泰平里虎豹潭16日發生民眾遭沖走的意外，導致4死、2失聯的憾事；新北市長侯友宜今（19）日持續關心搜救的最新進度；侯友宜強調，新北市政府已連續搜救超過60個小時，必須保握黃金72個小時積極搶救失蹤的孩子。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-19 13:36:33
侯友宜表示，新北市政府要把握最後的時間，在黃金72個小時內積極的搶救，今日又增加更多的警消搜救人力，從虎寮潭下游沿著溪邊到上游的梳子壩，設14個搜索點，並增設虎寮潭的前進指揮所擴大搜索；同時也出動空拍機、救生艇，希望能夠在最後的時間，大家一起聯合作戰，盡速搶救2位失蹤的女童。
針對台北市有議員質疑活動主辦的單位「天大地方自然文化有限公司」是否合法？新北有沒有類似像這樣游走在法律邊緣的團體？侯友宜回應，案發的第一天，就已責成教育局針對中小學所有相關的活動，全部做一個自我檢視及查核，去督導到底還有哪些的細節需要注意。
至於民間團體的部分，侯友宜補充，已經責成經發局相關的單位，及主管休閒場所的農業局，清查到底還有多少業者在舉辦類似的活動，並了解他們的營運狀況，及他們帶隊的情形；此外，市府也將會跨局處聯合做好查察的工作。