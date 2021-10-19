在日本最有名的台灣人？唐鳳只排第三 冠軍紅遍全世界
在日本擁有名氣的藝人明星十分多，但若提到在日本最有名的台灣人，你知道究竟是誰嗎？近日YouTube頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」就到日本街頭採訪，針對「台灣0確診」和「在日本講到台灣人的話，你會想到誰？」兩道題進行訪問，在最有名的台灣人排行榜中，行政院政務委員唐鳳就排名第三，而冠軍更是紅遍全世界。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 12:41:46
YouTuber三原於最新影片中「在日本最有名的台灣人是？聽到台灣0確診的真實反應？」到日本街頭針對台灣防疫進行採訪，不少日本人聽聞台灣在全球疫情肆虐的狀況下，仍能讓疫情趨緩，甚至降至零確診，紛紛表達驚訝與不可置信，皆大力讚賞台灣防疫了得。
此外，影片中三原都會向路人提問「在日本講到台灣人的話，你會想到誰？」其中總統蔡英文奪得2票，排名第五名；棒球好手王貞治、陽岱鋼、女星鄧麗君皆有3票，同樣位居第四名。
第三名則是行政院政務委員唐鳳，由於唐鳳去年在台灣防疫上協助推出口罩查詢平台，且因台灣防疫政策受到國際矚目，意外使得唐鳳在日本爆紅，甚至被冠上「天才IT大臣」的稱號。
而第二名則是先前與福原愛結束婚姻的男星江宏傑，在影片中總共拿下了5票，而路人受訪時都會提及「小愛的老公」、「福原愛的前夫」等字句，訪問中許多人也都大讚江宏傑英俊的外表，直喊「很帥」！而第一名則是南韓女團TWICE成員之一的周子瑜，其以7票奪得冠軍。有趣的是，除了上述名人，還有人提及珍珠奶茶、鳳梨等美食。
影片曝光後，瞬間引來不少網友熱議，「太厲害了！子瑜果然是台灣之光」、「果然年輕人大部份都知道子瑜跟TWICE呢」；也有人感動表示「謝謝三原告訴大家台灣的好，台灣疫情控制的非常好，我也非常喜歡日本，等疫情穩定後再去日本觀光」、「好想快點去日本玩喔，謝謝三原讓日本人更了解台灣」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。