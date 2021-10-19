真的考驗信仰！蘋果深夜「上新品」 眾驚：AirPods輸了
蘋果繼上月發表全新iPhone系列機之後，於19日凌晨第二場發佈會登場，這次發佈了萬眾期待的AirPods 3、MacBook Pro及HomePod mini新品，官網也同步更新，不少果粉爭相上官網訂購，不過，卻有網友發現，官網上架了一項配件，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 13:34:36
原PO在PTT貼文指出「凌晨，蘋果推出一堆新品，同時也開賣這塊布......一塊590元，是帶有印有蘋果標誌的原廠擦拭布，沒想到一小塊布料也能賣590吧！果然蘋果象徵高貴，想問有忠誠粉絲願意買這一塊嗎？好好照顧自己的蘋果設備」。
貼文一出，網友紛紛回應「AirPods風采被搶了，輸慘了」、「真考驗信仰的時刻」、「信仰儲值時間」、「我買2件XXL內褲也不用590」、「拿去買內褲都還有剩＝＝590是高貴在哪」、「果粉標配，拿不出來別說自己是果粉」、「蘋果標誌視力3.0才看得出來吧＝＝」。
而實際到蘋果官網查看，發現官方真的有上架這項商品，名為「擦拭布」，是一塊灰白色的布料，主打採用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效地清潔任何Apple顯示器，而該蘋果的Logo位於右下方，顏色非常淺，讓不少人吐槽「買了人家以為是一般的布，真的太考驗信仰了！」（編輯：張嘉哲）