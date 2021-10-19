ATM領錢見「一坨亂鈔」臉綠！內行揭真相驚：快通知銀行

大多數人身上需要現金時，都會選擇到ATM取款，網路上近日出現一則爆紅影片，有民眾到ATM領錢時，機台竟吐出一團又亂又皺的鈔票，讓網友們看了笑瘋直呼：「投訴這台ATM～態度真的很差！」





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該名網友今（19）日在臉書「爆笑公社2」貼出一段影片，只見畫面中有人在ATM前領錢，沒想到下秒竟看到吐出來的鈔票皺成一團，讓他忍不住傻眼喊：「領個錢，第一次遇到態度這麼差的！」





▲網友見ATM吐鈔畫面，忍不住笑喊「連ATM也會歧視人」。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社2」）

貼文一出，網友們紛紛笑翻留言，「事實證明ATM也是有脾氣的」、「超時工作，生氣了」、「早上跟ATM老公吵架了」、「它心情不好」、「給的很不甘願」、「投訴這台ATM～態度真的很差」、「連ATM也會歧視人」、「你是不是插卡的時候太用力或是卡太髒了」、「這台拉肚子」、「趕快跟提款機道歉就沒事了」、「你是不是在領之前有罵它，所以ATM不爽了」、「第一次看到那麼兇的」，也有網友嚴肅提醒：「這個最好要反應給行員知道，有可能是裡面有卡東西。」





而ATM出包的事件不只這一樁，過去曾有網友指出，他去銀行ATM存錢時，原先是要存入4萬元，沒想到螢幕上卻顯示11萬8000元，甚至按退款後真的吐出11萬8000元，讓他幽默直呼：「我可能拉到拉到777，拉到大獎了。」



