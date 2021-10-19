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國外施打疫苗不另發證明　CDC：小黃卡僅註記國內接種

▲副指揮官陳宗彥表示，小黃卡僅會註記於國內施打且中央核發EUA的疫苗，在國外接種的國人應自行保留外國核發的疫苗接種證明。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲副指揮官陳宗彥表示，小黃卡僅會註記於國內施打且中央核發EUA的疫苗，在國外接種的國人應自行保留外國核發的疫苗接種證明。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-19 15:45:37｜2021-10-19 16:01:51

疫苗接種證明問題再次引發爭議。有返國台商在中國接種兩劑疫苗，回國後註記於小黃卡上，引起社會議論，指揮中心發言人莊人祥今（19）日於記者會上表示，針對誤發的個案，會請地方衛生局回收，而副指揮官陳宗彥則說，小黃卡僅會註記於國內施打且中央核發EUA的疫苗，在國外接種的國人應自行保留外國核發的疫苗接種證明。

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指揮中心說明，於國外接種世界衛生組織核發EUL(緊急使用清單)的疫苗種類，包含AZ、Moderna(莫德納)、Pfizer/BioNTech(BNT)、Janssen(嬌生)、Sinopharm(中國國藥)、Sinovac(中國科興)，可於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)採取補登，視為有效劑次。

指揮中心提醒，國外接種WHO核發EUL(緊急使用清單)之COVID-19疫苗，雖可於NIIS採取補登，但不納入我國疫苗接種證明(包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明)劑次。因此，補登接種紀錄之民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。

陳宗彥強調，國外接種上述廠牌疫苗雖然可到衛生單位通報登載到NIIS系統，但不納入新冠肺炎疫苗接種證明，也就是不會登記在小黃卡上，而國外已完成接種次劑者，不需再追加接種，未完成接種者，返國後依我國核准使用疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時國內開放接種對象與提供的疫苗進行接種。

莊人祥舉例，如果有民眾先前在中國大陸接種其2款疫苗其中之一，回台後再補打1劑疫苗，出國旅行時必須帶著中國大陸打的接種紀錄，以及在台灣有接種的疫苗紀錄，才能作為完整接種證明。

此外，對於國外接種「非WHO核發EUL的COVID-19疫苗」，無論是否完成接種，皆視同未接種，建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用疫苗。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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