國外施打疫苗不另發證明　CDC：小黃卡僅註記國內接種

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指揮中心提醒，國外接種WHO核發EUL(緊急使用清單)之COVID-19疫苗，雖可於NIIS採取補登，但不納入我國疫苗接種證明(包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明)劑次。因此，補登接種紀錄之民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。
陳宗彥強調，國外接種上述廠牌疫苗雖然可到衛生單位通報登載到NIIS系統，但不納入新冠肺炎疫苗接種證明，也就是不會登記在小黃卡上，而國外已完成接種次劑者，不需再追加接種，未完成接種者，返國後依我國核准使用疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時國內開放接種對象與提供的疫苗進行接種。
莊人祥舉例，如果有民眾先前在中國大陸接種其2款疫苗其中之一，回台後再補打1劑疫苗，出國旅行時必須帶著中國大陸打的接種紀錄，以及在台灣有接種的疫苗紀錄，才能作為完整接種證明。
此外，對於國外接種「非WHO核發EUL的COVID-19疫苗」，無論是否完成接種，皆視同未接種，建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。