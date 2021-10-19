初見面被要求做「這件事」！他曝對話怒：說什麼男女平等
第一次與異性朋友約見面，你會讓對方負擔吃飯費用嗎？一名男網友日前在爆怨公社發文，表示自己日前與一名異性友人吃飯，卻被對方要求付飯錢還要幫忙買單逛街購物的花費，PO文一出立刻引起網友熱議！
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 16:49:38
這名原PO在《爆怨公社》發文，表示日前邀約一名女性朋友吃飯，對方一開始就問「想起問您能請我吃飯逛街的約會預算個別是多少呢？為你著想，擔心超過」而原PO表示吃飯男生請客沒有問題，但不解買東西的費用也要自己出錢，因此想了解對方所謂的「妳說的大方為你付出對妳好就是花錢的？」。
沒想到對方反回：「沒辦法接受我已不勉強，找彼此適合的就好」、「我有我自己的考核及挑選方式，謝謝你」、「給10個男生機會10個男生都可以請吃飯啊。那我要怎麼知道對方對我捨不捨得？」
PO文一出果然引起不少網友回應：「這是在找乾爹吧」、「我堅持AA……除非對方是我親爸」、「以前遇過欸，後來說一下馬上就發火跑了」、「沒有公主命，倒是有公主病八字沒一撇，卻什麼都要人家付……沒手沒腳付不起嗎？實在對她白眼」、「她也沒錯啦！畢竟那是她的條件，只是檢視另一半是不是真心付出，是建立在對方願意花多少金錢上面……祝福她感情路順遂囉」。（編輯：陳珮瑜）