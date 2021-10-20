房市／安南北安建設　鄰近區段房市先動起來

位於台南市安南區的北安商業區（商60）市地重劃工程日前正式動工，預計3年後完工。在地房仲分析，該重劃區是安南少見的商業區，又被官方定位為商業副都心，有望吸引大型品牌業者進駐，預計未來2、3年將成為安南區域房市話題最熱的區段；有鑑於此，周邊已發展的區域也已明顯受到帶動，包括東側安西重劃區、西側理想社區，無論新屋或中古屋價格2年來已見顯著漲幅。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-20 08:00:00
原為魚塭養殖魚業使用的北安商業區（商60）市地重劃工程10月開工，根據台南市地政局資料顯示，該重劃區開發面積37.17公頃，重劃後可提供商業區22.11公頃，其餘15.06公頃為公園、停車場等公共設施用地，同時會一併改善重劃區及鄰近地區如理想社區、北安路二段等地易淹水問題，整體預計2024年完工。
官方將商60定位為「商業副都心」，是安南區較少見的大型商業區。信義房屋安南安中店專員郭鎮彰表示，安南區近年來人口以每年千人左右幅度成長，今年底至明年九份子重劃區大約又會有3至4棟大樓建案交屋，人口數預估將持續攀升；區域房市熱度的下一棒，則將由商60重劃區接棒，主要就是其土地使用分區屬商業區，進駐業者的營業範圍能夠更廣泛，可望進而帶動區域機能。
商60大約仍需2至3年左右才能完工，但郭鎮彰表示，目前鄰近商60的區段，房價已受到帶動，例如東側的安西重劃區，以透天產品為主，2年前中庭式透天總價約1000萬上下，目前已漲至1300至1400萬，臨路型透天則從1100至1200萬左右，漲至目前1400至1600多萬；西側的理想社區內，2、3年前建商推出一批地坪120至180坪高總價透天別墅產品，即是主打坐落於商60正隔壁，開價逾7000萬，近期新大樓推案，也出現3字頭開價。