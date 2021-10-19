手機橫放怎麼拿才順手？網曝「關鍵因素」：摸到很麻煩！
相信大家一定都有拿手機追劇或是玩手遊的經驗，但是你有發現，每次將手機橫放時，你會將鏡頭那一側倒向哪一邊？日前一名網友分享一張照片，表示自己玩遊戲一定都「這樣拿」，PO文一出果然引起許多網友回響！
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 17:24:26
原PO在臉書社團《爆廢公社》分享一張圖片，只見照片中兩支同樣的手機，一個向左轉，另一個向右轉，同樣都是橫放但鏡頭方向不一樣，原PO也表示不知為什麼，自己習慣將鏡頭那一側往左邊倒，尤其是玩遊戲的時候！
照片一PO出果然引起許多網友共鳴紛紛留言：「會摸到鏡頭啦，不蘇胡」、「雙喇叭外放會有落差」、「因為充電……右手比較會閃，左手會被自己卡到」、「右邊正確哈哈，因為左邊有瀏海，擋到我滑提醒」、「因為相機……以及過去的功能鍵，很高機率是用右手按」。
另外也有網友解釋：「大部分遊戲＆影片播放程式等，預設橫向就是右邊，自然而然就習慣了阿！有些你轉成左邊，畫面也不會轉正」、「因為大家普遍是右撇子，遊戲時橫拿，左手拇指只控制上下左右，但是右手拇指要控制視角+技能三鍵跟額外的功能鍵。當然多指操控不在此限。但右手總歸會比較忙。」。（編輯：陳珮瑜）